Teplice - Plzeň 1:2. Infarktový závěr! Jemelka v nastavení rozhodl hlavou
Martin Hyský byl ve 14. kole Chance Ligy blízko první bodové ztráty v plzeňském angažmá. Viktoria ale otočila zápas v Teplicích a vyhrála 2:1. Využila tak proher Sparty a Jablonce k dotažení na špičku. Za domácí otevřel skóre dorážkou John Auta. Ve druhém poločase srovnal další Afričan Prince Adu. V divokém nastavení mohl být nejprve vyloučen hostující kapitán Lukáš Červ, ale VAR červenou zrušil kvůli předchozímu ofsajdu. Na druhé straně se pak trefil Václav Jemelka.
Plzeň od úvodní minuty podle očekávání více držela míč, její snaha ale ke gólovým šancím zpočátku nevedla. Domácí pozorně bránili a ve 34. minutě udeřili hned z první příležitosti. Kozákovu křížnou střelu vyrazil brankář Jedlička jen k dobíhajícímu Autovi a ten z voleje zaznamenal třetí gól v ligovém ročníku.
Viktoria pod vedením kouče Hyského poprvé dostala gól ze hry a rovněž premiérově musela dotahovat. Dosud po příchodu nového trenéra inkasovala pouze z penalty v utkání Evropské ligy na stadionu AS Řím, kde zvítězila 2:1.
Navzdory nepovedenému poločasu vyběhla po pauze na trávník stejná plzeňské sestava a hosté v úvodu pokračovali v matném výkonu. Jejich trápení ukončila až 63. minuta, kdy Souaré dloubákem našel za obranou Adua a ten prostřelil Trmala. Gól po dlouhém zkoumání možného ofsajdu potvrdil i videorozhodčí, a tak mohl ghanský útočník oslavit pátou soutěžní trefu v posledních pěti utkáních.
Článek pokračuje pod infografikou.
Favorita vyrovnávací branka povzbudila, přesto byli v 80. minutě blízko gólu „Skláři". Na Pulkrabovu nabídku před prázdnou bránu těsně nedosáhl Trubač. Dalekonosnou ranou neuspěl ani Lukáš Mareček, gólman Jedlička byl připravený.
Dlouho to vypadalo, že skóre už se nezmění ani v nastavení, které se protáhlo na 11 minut. V jeho úvodu Červ fauloval za červenou kartu unikajícího Bílka, zastupujícího plzeňského kapitána však zachránil videorozhodčí a ofsajdové postavení teplického záložníka. Nakonec tak rozhodl až úplný závěr. Souaré našel centrem před bránou Jemelku, který hlavou vstřelil premiérový gól v ročníku.
Plzeň vyhrála třetí ligový zápas po sobě a v Teplicích uspěla podobně jako v posledním vzájemném zápase v únoru (2:0). Viktoria se vítězně naladila na čtvrteční utkání Evropské ligy proti Fenerbahce Istanbul, v neděli ji pak čeká šlágr nejvyšší soutěže s lídrem tabulky Slavií. Severočeši neukončili domácí trápení, na Stínadlech získali z posledních pěti duelů jen dva body.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|14
|8
|6
|0
|24:8
|30
|2
Sparta
|14
|9
|3
|2
|26:14
|30
|3
Jablonec
|14
|8
|4
|2
|19:11
|28
|4
Plzeň
|14
|7
|4
|3
|25:14
|25
|5
Olomouc
|14
|6
|5
|3
|14:8
|23
|6
Zlín
|14
|6
|5
|3
|19:15
|23
|7
Karviná
|14
|7
|1
|6
|24:20
|22
|8
Liberec
|14
|5
|5
|4
|19:16
|20
|9
Hr. Králové
|14
|5
|5
|4
|20:20
|20
|10
Bohemians
|14
|4
|4
|6
|12:16
|16
|11
Dukla
|14
|2
|6
|6
|10:18
|12
|12
Pardubice
|14
|2
|6
|6
|16:25
|12
|13
Teplice
|14
|2
|5
|7
|14:21
|11
|14
Baník
|14
|2
|4
|8
|8:18
|10
|15
Ml. Boleslav
|14
|2
|4
|8
|20:35
|10
|16
Slovácko
|14
|1
|5
|8
|6:17
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu