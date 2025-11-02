Úder do rozkroku, jen žlutá a VAR mlčel. Sylla přežil dvojitý zkrat. Majer se zlobil
Déjà vu z úvodu sezony a totálního zkratu Tomáše Chorého. Útočník Slavie za úder do rozkroku soupeře vyfasoval červenou kartu a šestizápasovou stopku. Tentokrát odešel Abdoulaye Sylla jen se žlutou kartou. Intenzita jeho úderu pod pás byla sice znatelně menší, ale pořád šlo o úmyslnou ránu do nejchoulostivějších míst. „Pokud hráč sáhne soupeři do přirození, tak je to červená karta,“ zlobil se boleslavský trenér Aleš Majer. Olomouc tedy ve 14. kole Chance Ligy v Mladé Boleslavi dohrála v plném počtu a odvezla si výhru 4:1.
Mladá Boleslav nutně potřebuje bodovat. Do utkání s Olomoucí vstoupila aktivně a měla víc ze hry, do vedení šli ale po první dobré akci hosté.
Potřebný impuls pro domácí mohl přijít ve 34. minutě, kdy se Středočeši dožadovali vyloučení hostujícího Sylly. Stoper Sigmy se dostal do křížku s boleslavským Filipem Matouškem a před rozehráním rohového kopu se obránce domácích najednou skácel k zemi. Záběry kamer pak jasně ukázaly, že ho soupeř úmyslně zasáhl rukou v rozkroku.
Intenzita sice nebyla příliš vysoká, ale pohyb ruky směrem k intimním partiím soupeře je zcela evidentní. I proto zanedlouho boleslavská lavička vylétla směrem ke čtvrtému rozhodčímu. Po zhlédnutí záznamu byl realizační tým v čele s Alešem Majerem přesvědčený, že by měl hrát přesilovku.
„Podle mě je to červená karta. Je to hrubé nesportovní chování, ať se na mě nikdo nezlobí. Tohle je věc, přes kterou nejede vlak. Neříkám, že to rozhodlo utkání, ale video mělo zasáhnout,“ kritizoval mladoboleslavský kouč rozhodnutí sudích.
Jenže jeho protesty byly marné. Sudí Lukáš Nehasil nejprve oběma zainteresovaným hráčům domluvil a s drobným zpožděním udělil guinejskému zadákovi i žlutou kartu. Vše jistě zkoumali i kolegové u videa, ale Michael Kvítek a Jana Adámková se rozhodli, že není nutné volat hlavního arbitra k obrazovce.
„Když jsem hrával já, tak se děly i horší věci, protože tam nebylo tolik kamer. Musíme trochu přimhouřit oko a nebudeme z toho dělat šachy,“ komentoval spornou situaci v televizním studiu Oneplay expert a bývalý ligový hráč Jan Rajnoch.
Určitě nešlo o totožnou situaci, jako při vyloučení Tomáše Chorého v duelu Slavie na Slovácku z úvodu sezony, ale za nesportovní úder se žlutá karta nezdá jako dostatečný trest. Sylla měl jít ze hry.
Stopera s dvojkou na dresu navíc napomenutí neuklidnilo a hned o pár sekund později při exekuci rohu se po Matouškovi znovu ohnal, tentokrát rukou zasáhl obličej soupeře a mohl vzápětí vidět i druhou žlutou kartu, ale i tentokrát byl rozhodčí shovívavý. „Bylo to podezřelé, ohnal se, ale bylo by moc přísné, kdyby dostal za dva takové zákroky za 20 vteřin dvě karty,“ zastal se ho znovu Rajnoch.
Olomouc tak zůstala v plném počtu a ještě do poločasu náskok navýšila na 2:0. Sylla se pak asi i vzhledem k tomuto výbuchu po přestávce už na trávník nevrátil. „Podívám se na to a pak se o tom s klidnou hlavou pobavíme. Hráč se dostal do několika situací na hraně karty, tak jsme na to museli reagovat,“ komentoval kontroverzní moment olomoucký kouč Tomáš Janotka.
Jeho svěřenci po poločase dotáhli práci do konce a Sigma slaví důležitou výhru 4:1.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|14
|8
|6
|0
|24:8
|30
|2
Sparta
|13
|9
|3
|1
|25:12
|30
|3
Jablonec
|14
|8
|4
|2
|19:11
|28
|4
Olomouc
|14
|6
|5
|3
|14:8
|23
|5
Zlín
|14
|6
|5
|3
|19:15
|23
|6
Plzeň
|13
|6
|4
|3
|23:13
|22
|7
Liberec
|14
|5
|5
|4
|19:16
|20
|8
Karviná
|13
|6
|1
|6
|22:19
|19
|9
Hr. Králové
|13
|4
|5
|4
|18:19
|17
|10
Bohemians
|13
|4
|4
|5
|11:14
|16
|11
Dukla
|14
|2
|6
|6
|10:18
|12
|12
Pardubice
|14
|2
|6
|6
|16:25
|12
|13
Teplice
|13
|2
|5
|6
|13:19
|11
|14
Baník
|14
|2
|4
|8
|8:18
|10
|15
Ml. Boleslav
|14
|2
|4
|8
|20:35
|10
|16
Slovácko
|14
|1
|5
|8
|6:17
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu