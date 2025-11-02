Předplatné

Majer o možném konci v Boleslavi: Ultimátum nemám. V pondělí jdu normálně na trénink

SESTŘIH: Mladá Boleslav – Olomouc 1:4. Sigma se vrátila do skupiny o titul, dvakrát se prosadil Vašulín • Zdroj: isportTV
Daniel Vašulín slaví gól do sítě Olomouce
Martin Králik brání Daniela Vašulína
Andres Dumitrescu brání Josefa Koláříka
Jan Král bojuje o míč s Denisem Donátem
Brankář Sigmy Jan Koutný v Mladé Boleslavi
Olomoucký Michal Beran bojuje s Danielem Langhamerem z Mladé Boleslavi
Petr Fantyš
Chance Liga
Šest změn v základní sestavě, nové rozestavení, aktivní dominantní hra a nakonec jeden z nejhorších výsledků v sezoně. Mladá Boleslav dostala ve 14. kole Chance Ligy od Olomouce lekci z produktivity a odchází s porážkou 1:4. Trenér Aleš Majer tak čeká na ligovou výhru už sedm kol a jeho tým zůstává na barážových příčkách. Pomalu se tak musí začít strachovat o místo. „Žádné ultimátum jsem nedostal. Co se stane, to se stane,“ odrážel další otázky na svůj post.

Tohle už je pořádná krize. Alespoň tedy výsledková. Do Mladé Boleslavi přišlo podpořit domácí tým v dalším důležitém utkání jen 876 diváků. Na první ligu ostudná kulisa, ale výsledky do Lokotrans arény místní fanoušky opravdu příliš netáhnou.

Posledních šest zápasů doma Středočeši nevyhráli a urvali jen dva body při celkovém skóre 5:17. Naprosto tristní bilance, především směrem do defenzivy. I proto si své miláčky zavolali po zápase aktivní ultras v kotli na krátkou rozpravu. „Říkali nám, že prohra se stane, ale chtějí vidět srdíčko a jak jezdíme po prdeli. Myslím, že to tam bylo, ale k bodům to nevedlo,“ přiblížil autor jediné branky modro-bílých Josef Kolářík.

„Dostat doma dvakrát po sobě čtyři góly je hodně nepříjemné, ale já nemám pocit, že by do toho kluci nedali úsilí,“ souhlasil kouč Majer.

On i celý realizační tým byl v průběhu utkání za postranní čárou hodně emotivní a vzhledem k velmi nízké návštěvě byly úlevné výkřiky často slyšet po celém stadionu.

Trenérský štáb často nevěřil svým očím. Boleslav přešla do nového rozestavení 3–4–2–1 a po většinu času vše fungovalo velmi dobře. Ze hry měli Středočeši víc, jenže za projev se body nerozdávají. „Ve všech statistikách zápasu jsme na tom lépe než Olomouc, kromě vstřelených branek,“ obhajoval výkon svého mužstva. „Soupeř měl šest akcí a dal čtyři góly. V obranné činnosti jsme byli slabí,“ doplnil druhým dechem evidentně zklamaný stratég.

Řešit se tak bude opět i jeho pozice. Spekulace o možné změně na trenérském postu se objevily už po porážce s Karvinou minulý týden. Vedení klubu se však kouče jednoznačně zastalo s tím, že o změně neuvažuje.

Trenér tak i po dalším zmaru zůstává pozitivní a věří, že situaci otočí. „V pondělí jdu normálně na trénink a budu připravovat mužstvo na další zápas,“ odvětil klidně. Před reprezentační přestávkou ho nyní čekají dvě klíčová utkání. Nejprve pohárové klání proti Bohemians a následně ligový záchranářský souboj s Duklou.

Ustojí Majer náročné období?

