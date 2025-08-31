ONLINE: Béčko Slavie hostí Chrudim, Necid v útoku. Rezerva Sparty hraje s Táborskem
Druhá liga v neděli pokračuje šesti zápasy. Do akce jdou rezervy Slavie, Sparty i Baníku, Artis Brno hraje ve Vlašimi a Ústí nad Labem hostí České Budějovice. ONLINE přenosy sledujte na iSportu.
Chance Národní Liga 2025/2026
Fotbalisté Příbrami už v sobotu vyhráli 2:1 v Kroměříži a zvítězili počtvrté za sebou. Domácí celek naopak prohrál v nové sezoně i posedmé a je bez bodu poslední. Středočeši jsou šestí.
Příbram otevřela skóre v prvním poločase díky brance Mitchella Ejedegby, za domácí krátce po přestávce vyrovnal Tomáš Čelůstka. V 55. minutě vrátil hostům vedení Dominik Vott a Kroměříž ani přes převahu ve druhé půli srovnat nedokázala.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|7
|5
|1
|1
|18:7
|16
|2
Opava
|7
|4
|3
|0
|12:5
|15
|3
Táborsko
|7
|5
|0
|2
|13:8
|15
|4
Žižkov
|7
|4
|1
|2
|10:7
|13
|5
Ústí
|7
|4
|0
|3
|14:10
|12
|6
Příbram
|8
|4
|0
|4
|11:15
|12
|7
Baník B
|6
|3
|2
|1
|13:8
|11
|8
Jihlava
|7
|3
|2
|2
|10:6
|11
|9
Artis
|6
|3
|1
|2
|8:12
|10
|10
Slavia B
|7
|3
|0
|4
|12:9
|9
|11
Sparta B
|7
|3
|0
|4
|5:10
|9
|12
Č. Budějovice
|7
|2
|2
|3
|6:14
|8
|13
Prostějov
|7
|2
|1
|4
|7:10
|7
|14
Chrudim
|6
|1
|2
|3
|9:12
|5
|15
Vlašim
|7
|1
|1
|5
|9:13
|4
|16
Kroměříž
|7
|0
|0
|7
|6:17
|0
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup