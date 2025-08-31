Předplatné

ONLINE: Béčko Slavie hostí Chrudim, Necid v útoku. Rezerva Sparty hraje s Táborskem

Chance Národní Liga
Druhá liga v neděli pokračuje šesti zápasy. Do akce jdou rezervy Slavie, Sparty i Baníku, Artis Brno hraje ve Vlašimi a Ústí nad Labem hostí České Budějovice. ONLINE přenosy sledujte na iSportu.

Fotbalisté Příbrami už v sobotu vyhráli 2:1 v Kroměříži a zvítězili počtvrté za sebou. Domácí celek naopak prohrál v nové sezoně i posedmé a je bez bodu poslední. Středočeši jsou šestí.

Příbram otevřela skóre v prvním poločase díky brance Mitchella Ejedegby, za domácí krátce po přestávce vyrovnal Tomáš Čelůstka. V 55. minutě vrátil hostům vedení Dominik Vott a Kroměříž ani přes převahu ve druhé půli srovnat nedokázala.

#TýmZVRPSkóreB
1Brno751118:716
2Opava743012:515
3Táborsko750213:815
4Žižkov741210:713
5Ústí740314:1012
6Příbram840411:1512
7Baník B632113:811
8Jihlava732210:611
9Artis63128:1210
10Slavia B730412:99
11Sparta B73045:109
12Č. Budějovice72236:148
13Prostějov72147:107
14Chrudim61239:125
15Vlašim71159:134
16Kroměříž70076:170
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

