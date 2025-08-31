Předplatné

ONLINE: Béčko Slavie rozdrtilo Chrudim, trefil se i Vorlický. Sparta B nestačí na Táborsko

Béčko Sparty hostilo na Žižkově Táborsko
Béčko Sparty hostilo na Žižkově TáborskoZdroj: X/AC Sparta Praha
Fotbalisté Příbrami
Jakub Řezníček skóroval proti Ústí
Jakub Řezníček (vlevo) sleduje s míčem u nohy hrajícího Vojtěcha Čítka z Ústí nad Labem
Tomáš Grigar v Příbrami smolně inkasoval
Mladý sudí Michal Panský to neměl s Jakubem Řezníčkem snadné
Chance Národní Liga
Druhá liga v neděli pokračuje šesti zápasy. Béčko Slavie si na domácím hřišti hladce poradilo s Chrudimí, které nasázelo pět gólů. Trefil se i Lukáš Vorlický, který nastoupil do druhého poločasu. Do akce jdou i rezervy Sparty i Baníku, Artis Brno hraje ve Vlašimi a Ústí nad Labem hostí České Budějovice. ONLINE přenosy sledujte na iSportu.

Fotbalisté Příbrami už v sobotu vyhráli 2:1 v Kroměříži a zvítězili počtvrté za sebou. Domácí celek naopak prohrál v nové sezoně i posedmé a je bez bodu poslední. Středočeši jsou šestí.

Příbram otevřela skóre v prvním poločase díky brance Mitchella Ejedegby, za domácí krátce po přestávce vyrovnal Tomáš Čelůstka. V 55. minutě vrátil hostům vedení Dominik Vott a Kroměříž ani přes převahu ve druhé půli srovnat nedokázala.

#TýmZVRPSkóreB
1Táborsko860216:918
2Brno751118:716
3Opava743012:515
4Žižkov741210:713
5Slavia B840417:912
6Ústí740314:1012
7Příbram840411:1512
8Baník B632113:811
9Jihlava732210:611
10Artis63128:1210
11Sparta B83056:139
12Č. Budějovice72236:148
13Prostějov72147:107
14Chrudim71249:175
15Vlašim71159:134
16Kroměříž70076:170
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

