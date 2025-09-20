Předplatné

ONLINE: Táborsko - Artis 0:0. Zbrojovka hraje s Jihlavou, v akci i Budějovice

Chance Národní Liga
V sobotu jdou v rámci desátého kola Chance Národní Ligy do akce obě mužstva z Brna. Artis remizoval na hřišti Táborska 0:0. Druhá Zbrojovka doma čelí Jihlavě. Na půdě beznadějně poslední Kroměříže pak hrají České Budějovice. Už v pátek Ústí nad Labem představilo nové dresy, které ale k výhře nad Prostějovem nepomohly a domácí prohráli 1:2. V utkání týmů ze spodku tabulky Vlašim remizovala s Chrudimí.

Ústecký nováček soutěže se mohl v případě výhry bodově dotáhnout na druhou Zbrojovku Brno. Domácí po dlouhém čekání představili nové dresy, předchozí duely hráli vždy v jiných s poměrně neobvyklými motivy (více ZDE>>>)

Poněkud kuriózní přístup zvolilo Ústí i v pátek, dresy těsně před začátkem zápasu doručil na stadion vrtulník. Před utkáním klub ukázal modrou sadu, ale hráči nastoupili v růžové. Štěstí jim však nové trikoty nepřinesly, po hrubce zkušeného obránce Vondráška otevřel skóre Matoušek.

Po přestávce domácí vyrovnali, Černý ve třetím kole po sobě proměnil penaltu. Jenže o tři minuty později Mirvald technickou střelou vrátil Prostějovu těsný náskok, který už hosté udrželi. Hanáci navázali na výhru nad Kroměříží a zvítězili podruhé za sebou. Ústečtí fotbalisté po dvou kolech, v nichž bodovali, vyšli tentokrát naprázdno.

Vlašim po osmi kolech vyměnila trenéra, Haranta nahradil Pilný. Začal remízou v Příbrami a také dnes mužstvo pod jeho vedením uhrálo bod. Po bezbrankovém prvním poločase otevřel skóre domácí Dufek. Těsný náskok však Středočechům dlouho nevydržel, Kaulfus brzy poté vyrovnal a stanovil konečnou remízu. Vlašim zůstala patnáctá, Chrudim se po třetím nerozhodném výsledku po sobě posunula na třináctou příčku.

#TýmZVRPSkóreB
1Táborsko1071218:1022
2Brno861122:819
3Opava853013:518
4Artis1053215:1218
5Baník B952218:917
6Ústí1051419:1516
7Žižkov951313:1116
8Slavia B950419:915
9Prostějov1041512:1413
10Příbram941411:1513
11Jihlava932410:1011
12Sparta B93066:189
13Chrudim1015411:198
14Č. Budějovice102269:208
15Vlašim1013610:166
16Kroměříž101098:233
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

