ONLINE: Táborsko - Artis 0:0. Zbrojovka hraje s Jihlavou, v akci i Budějovice
V sobotu jdou v rámci desátého kola Chance Národní Ligy do akce obě mužstva z Brna. Artis remizoval na hřišti Táborska 0:0. Druhá Zbrojovka doma čelí Jihlavě. Na půdě beznadějně poslední Kroměříže pak hrají České Budějovice. Už v pátek Ústí nad Labem představilo nové dresy, které ale k výhře nad Prostějovem nepomohly a domácí prohráli 1:2. V utkání týmů ze spodku tabulky Vlašim remizovala s Chrudimí.
Chance Národní Liga 2025/2026
Ústecký nováček soutěže se mohl v případě výhry bodově dotáhnout na druhou Zbrojovku Brno. Domácí po dlouhém čekání představili nové dresy, předchozí duely hráli vždy v jiných s poměrně neobvyklými motivy (více ZDE>>>).
Poněkud kuriózní přístup zvolilo Ústí i v pátek, dresy těsně před začátkem zápasu doručil na stadion vrtulník. Před utkáním klub ukázal modrou sadu, ale hráči nastoupili v růžové. Štěstí jim však nové trikoty nepřinesly, po hrubce zkušeného obránce Vondráška otevřel skóre Matoušek.
Po přestávce domácí vyrovnali, Černý ve třetím kole po sobě proměnil penaltu. Jenže o tři minuty později Mirvald technickou střelou vrátil Prostějovu těsný náskok, který už hosté udrželi. Hanáci navázali na výhru nad Kroměříží a zvítězili podruhé za sebou. Ústečtí fotbalisté po dvou kolech, v nichž bodovali, vyšli tentokrát naprázdno.
Vlašim po osmi kolech vyměnila trenéra, Haranta nahradil Pilný. Začal remízou v Příbrami a také dnes mužstvo pod jeho vedením uhrálo bod. Po bezbrankovém prvním poločase otevřel skóre domácí Dufek. Těsný náskok však Středočechům dlouho nevydržel, Kaulfus brzy poté vyrovnal a stanovil konečnou remízu. Vlašim zůstala patnáctá, Chrudim se po třetím nerozhodném výsledku po sobě posunula na třináctou příčku.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Táborsko
|10
|7
|1
|2
|18:10
|22
|2
Brno
|8
|6
|1
|1
|22:8
|19
|3
Opava
|8
|5
|3
|0
|13:5
|18
|4
Artis
|10
|5
|3
|2
|15:12
|18
|5
Baník B
|9
|5
|2
|2
|18:9
|17
|6
Ústí
|10
|5
|1
|4
|19:15
|16
|7
Žižkov
|9
|5
|1
|3
|13:11
|16
|8
Slavia B
|9
|5
|0
|4
|19:9
|15
|9
Prostějov
|10
|4
|1
|5
|12:14
|13
|10
Příbram
|9
|4
|1
|4
|11:15
|13
|11
Jihlava
|9
|3
|2
|4
|10:10
|11
|12
Sparta B
|9
|3
|0
|6
|6:18
|9
|13
Chrudim
|10
|1
|5
|4
|11:19
|8
|14
Č. Budějovice
|10
|2
|2
|6
|9:20
|8
|15
Vlašim
|10
|1
|3
|6
|10:16
|6
|16
Kroměříž
|10
|1
|0
|9
|8:23
|3
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup