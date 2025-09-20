ONLINE: Táborsko - Artis. Zbrojovka hraje s Jihlavou, Ústí má nové dresy
V sobotu jdou v rámci desátého kola Chance Národní Ligy do akce obě mužstva z Brna. Hodně zajímavý bude souboj Artisu na hřišti prvního Táborska, oba týmy drží dlouhou sérii bez prohry. Druhá Zbrojovka doma vyzve Jihlavu. Na půdě beznadějně poslední Kroměříže pak hrají České Budějovice. Už v pátek Ústí nad Labem představilo nové dresy, které ale k výhře nad Prostějovem nepomohly a domácí prohráli 1:2. V utkání týmů ze spodku tabulky Vlašim remizovala s Chrudimí.
Ústecký nováček soutěže se mohl v případě výhry bodově dotáhnout na druhou Zbrojovku Brno. Domácí po dlouhém čekání představili nové dresy, předchozí duely hráli vždy v jiných s poměrně neobvyklými motivy (více ZDE>>>).
Poněkud kuriózní přístup zvolilo Ústí i v pátek, dresy těsně před začátkem zápasu doručil na stadion vrtulník. Před utkáním klub ukázal modrou sadu, ale hráči nastoupili v růžové. Štěstí jim však nové trikoty nepřinesly, po hrubce zkušeného obránce Vondráška otevřel skóre Matoušek.
Po přestávce domácí vyrovnali, Černý ve třetím kole po sobě proměnil penaltu. Jenže o tři minuty později Mirvald technickou střelou vrátil Prostějovu těsný náskok, který už hosté udrželi. Hanáci navázali na výhru nad Kroměříží a zvítězili podruhé za sebou. Ústečtí fotbalisté po dvou kolech, v nichž bodovali, vyšli tentokrát naprázdno.
Vlašim po osmi kolech vyměnila trenéra, Haranta nahradil Pilný. Začal remízou v Příbrami a také dnes mužstvo pod jeho vedením uhrálo bod. Po bezbrankovém prvním poločase otevřel skóre domácí Dufek. Těsný náskok však Středočechům dlouho nevydržel, Kaulfus brzy poté vyrovnal a stanovil konečnou remízu. Vlašim zůstala patnáctá, Chrudim se po třetím nerozhodném výsledku po sobě posunula na třináctou příčku.
Chance Národní Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Táborsko
|9
|7
|0
|2
|18:10
|21
|2
Brno
|8
|6
|1
|1
|22:8
|19
|3
Opava
|8
|5
|3
|0
|13:5
|18
|4
Baník B
|9
|5
|2
|2
|18:9
|17
|5
Artis
|9
|5
|2
|2
|15:12
|17
|6
Ústí
|10
|5
|1
|4
|19:15
|16
|7
Žižkov
|9
|5
|1
|3
|13:11
|16
|8
Slavia B
|9
|5
|0
|4
|19:9
|15
|9
Prostějov
|10
|4
|1
|5
|12:14
|13
|10
Příbram
|9
|4
|1
|4
|11:15
|13
|11
Jihlava
|9
|3
|2
|4
|10:10
|11
|12
Sparta B
|9
|3
|0
|6
|6:18
|9
|13
Chrudim
|10
|1
|5
|4
|11:19
|8
|14
Č. Budějovice
|9
|2
|2
|5
|9:19
|8
|15
Vlašim
|10
|1
|3
|6
|10:16
|6
|16
Kroměříž
|9
|0
|0
|9
|7:23
|0
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup