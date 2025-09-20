Vrtulník, pak Vondráškův kiks. Ústí má růžové dresy: Teď se budeme věnovat fotbalu
Nových dresů se dočkali až v desátém kole Chance Národní Ligy, o to víc bylo jejich představení impozantnější. Na trávník se snesli parašutisté, truhlu s očekávanými trikoty následně doručila helikoptéra. Zásilku odnesl světový boxerský šampion Lukáš Konečný a přišla i sehraná scénka s narušitelem oděným do starého dresu, který chtěl bednu uzmout. Přestože se kluby u nás v posledních letech předhánějí v kreativním představení nových dresů, tohle český fotbal skutečně ještě nezažil.
„Pánská“ růžová po vzoru Messiho Interu Miami a světle modrá alá Lazio Řím? Dodávka na míru šitých dresů od Macronu se notně opozdila. Podobný problém od stejného dodavatele řešily sousední Teplice. Jenže zatímco ty odehrály několik úvodních duelů v loňské sadě, v Ústí z toho udělali marketingovou kampaň. Před vlastními fanoušky proti Prostějovu pak vyběhli v růžové, tedy venkovní variantě. Dres kromě dalších symbolů zdobí latinský citát, v překladu: „Zrozen z kamene a kouře, klidný jako Labe, tvrdý jako Krušné hory.“ Příkladem šel náhradní brankář David Němec, jenž si nápis reálně nechal vytetovat na tělo.
Ústí tak trochu vyzrálo na Ligovou fotbalovou asociaci, zřizovatele obou profesionálních lig u nás. Takřka v každém dosavadním kole představilo jinou variantu dresů včetně barev a log. Před týdnem proti Chrudimi se obléklo do černého a na hrudi vynikal QR kód, přes který se daly objednat už finální dresy, a výtěžek z prodeje měl posloužit na charitativní účely. UEFA v zápasech mezinárodních soutěží pro srovnání nařizuje mnohem přísnější a jasně daná pravidla ohledně umístění klubového loga či rozměrů sponzorských reklam na hrudníku a rukávech.
S netradiční show se potýkali i hosté z Prostějova. „Hráče jsem raději zavřel v kabině, aby to neviděli. Přiznám se, že na druhou ligu to bylo nestandardní. Dnes jsou ale všude sociální sítě… Věděli jsme, že se něco chystá,“ přiznal trenér Jozef Weber.
Zatímco fanoušci, převážně na internetu, se nevyčerpatelnou studnicí nápadů ústeckého vedení baví, samotný tým si možná oddechl, že má celou eskapádu za sebou. „Každý den jsme ovlivněni nějakou situací. Vrtulník na hřišti? Nic zásadního, teď dojde ke klidu a víc se budeme věnovat fotbalu jako takovému. Dresy jsou ale krásné, chtěli jsme je pokřtít výhrou, což se nepovedlo,“ litoval před návštěvou necelých dvou tisícovek diváků trenér Viagemu Svatopluk Habanec.
Březina: Jsme rádi, že se o dresech mluví
I proto, že v úvodu přišel Vondráškův kiks. Jeden z nejzkušenějších hráčů v domácím kádru zpackal dalekonosnou malou domů ještě z útočné poloviny. Jeho záměr vystihl prostějovský Jakub Matoušek a snadno otevřel skóre. „Dvě tři fatální chyby nás stály minimálně bod. A to jsme za stavu 1:1 mysleli spíš na body tři. Po vyrovnávacím gólu přišla od jednoho hráče z obrany nekoncentrace, špatné vystoupení proti soupeři a byl z toho trest od protivníka, který dává góly z brejků nebo ze standardek,“ pokračoval Habanec.
Po zlomenině klíční kosti je zpátky zadák David Březina. Bývalý hráč Žižkova či Opavy, v níž nakoukl do první ligy, si je vědom, že hrát za Ústí přináší určitý tlak. „Je mi jedno, co mám na sobě, jde spíš o vizitku klubu. Jsme rádi, že se o dresech mluví, vypadají jako každé jiné, ale mají prvky, co ostatní nemají. Ve finále jsme placeni i za to, abychom na sebe brali zodpovědnost a přijímali tlak, který je na nás přes média vyvíjený,“ přemítal Březina, jenž v Ústí zůstal po postupu z ČFL. „Rozdíl mezi třetí a druhou ligou je rozhodně větší než mezi první a druhou. V nejvyšší soutěži oproti nám nehrají žádní nadlidé, ale rozhoduje se ve vápně a prvoligisti svoje šance promění,“ přidal konkrétní postřeh.
Přímá konfrontace přijde už příští středu, kdy Ústí v MOL Cupu přivítá Zlín. „Hraje účelný fotbal založený na několika důrazných individualitách. Nechci hodnotit soupeře, kterého nemáme pořádně načteného. Práce Broni Červenky vzhledem k tomu, kolik mají bodů, je úctyhodná,“ uznal Habanec.
A důkazem, že i z druhé ligy se dá dostat na vrchol, je příklad donedávna jihlavského levého obránce Youssouphy Mbodjiho, jenž v červenci hrál proti Ústí a před pár dny už skóroval v Lize mistrů proti norskému Bodö/Glimt. „Dokonce jsme věděli, že už v tu dobu o něj byl ze Slavie zájem. Stejně tak o jiného jihlavského útočníka, který proti nám nastoupil na druhý poločas a trochu nás motal. Z obou jsou slávisté. Měli dobrou ruku. Co si budeme povídat, hráči tmavé pleti jsou momentálně prodejnější,“ uzavřel Habanec, který se definitivně vrátil na lavičku Severočechů po nedávné operaci slepého střeva.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Táborsko
|9
|7
|0
|2
|18:10
|21
|2
Brno
|8
|6
|1
|1
|22:8
|19
|3
Opava
|8
|5
|3
|0
|13:5
|18
|4
Baník B
|9
|5
|2
|2
|18:9
|17
|5
Artis
|9
|5
|2
|2
|15:12
|17
|6
Ústí
|10
|5
|1
|4
|19:15
|16
|7
Žižkov
|9
|5
|1
|3
|13:11
|16
|8
Slavia B
|9
|5
|0
|4
|19:9
|15
|9
Prostějov
|10
|4
|1
|5
|12:14
|13
|10
Příbram
|9
|4
|1
|4
|11:15
|13
|11
Jihlava
|9
|3
|2
|4
|10:10
|11
|12
Sparta B
|9
|3
|0
|6
|6:18
|9
|13
Chrudim
|10
|1
|5
|4
|11:19
|8
|14
Č. Budějovice
|9
|2
|2
|5
|9:19
|8
|15
Vlašim
|10
|1
|3
|6
|10:16
|6
|16
Kroměříž
|9
|0
|0
|9
|7:23
|0
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup