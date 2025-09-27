Předplatné

ONLINE: béčko Sparty hraje v Opavě, Zbrojovka proti rezervě Slavie. Budějovice - Artis

Jedenácté kolo Chance Národní Ligy pokračuje. Vedoucí Zbrojovku čeká duel s rezervou Slavie, béčko Sparty zase hraje po třech porážkách v řadě v Opavě. Stejnou bilanci má i Dynamo České Budějovice, které vyzve brněnský Artis. ONLINE přenosy všech duelů sledujte na iSportu.

Rezerva Baníku Ostrava prohrávala po gólu Omotoyeho, ještě do poločasu otočili skóre Komljenovič a Jaroň. Komljenovič vstřelil pátou branku v sezoně, v tabulce střelců je lepší jen jeho spoluhráč Pira. V 89. minutě ale srovnal Franěk.

V utkání Prostějov - Vlašim padly oba góly až v závěru. Hosty poslal do vedení v 81. Rama, ve třetí minutě nastavení zařídil domácím bod z penalty Koudelka. Středočeši nezvítězili popáté v řadě a mají na kontě stále jedinou výhru.

Do zápasu na stadionu Pardubic vstoupily dva týmy s nejhorší formou v lize. Chrudim a Kroměříž z posledních pěti zápasů braly oba jen tři body. Vedení se v prvním poločase zásluhou Kaulfuse a Hufa ujali domácí. Situaci jim zkomplikovala druhá žlutá karta pro záložníka Jambora, vedení ale i přes gól kroměřížského Žáka udrželi.

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka971124:922
2Táborsko1071218:1022
3Opava954014:619
4Žižkov1061315:1119
5Baník B1153320:1318
6Artis1053215:1218
7Slavia B1051420:1016
8Ústí1051419:1516
9Prostějov1142513:1514
10Příbram941411:1513
11Jihlava1133513:1412
12Chrudim1125413:2011
13Sparta B93066:189
14Č. Budějovice102269:208
15Vlašim1114611:177
16Kroměříž1110109:253
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

