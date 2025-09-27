ONLINE: béčko Sparty hraje v Opavě, Zbrojovka proti rezervě Slavie. Budějovice - Artis
Jedenácté kolo Chance Národní Ligy pokračuje. Vedoucí Zbrojovku čeká duel s rezervou Slavie, béčko Sparty zase hraje po třech porážkách v řadě v Opavě. Stejnou bilanci má i Dynamo České Budějovice, které vyzve brněnský Artis. ONLINE přenosy všech duelů sledujte na iSportu.
Rezerva Baníku Ostrava prohrávala po gólu Omotoyeho, ještě do poločasu otočili skóre Komljenovič a Jaroň. Komljenovič vstřelil pátou branku v sezoně, v tabulce střelců je lepší jen jeho spoluhráč Pira. V 89. minutě ale srovnal Franěk.
V utkání Prostějov - Vlašim padly oba góly až v závěru. Hosty poslal do vedení v 81. Rama, ve třetí minutě nastavení zařídil domácím bod z penalty Koudelka. Středočeši nezvítězili popáté v řadě a mají na kontě stále jedinou výhru.
Do zápasu na stadionu Pardubic vstoupily dva týmy s nejhorší formou v lize. Chrudim a Kroměříž z posledních pěti zápasů braly oba jen tři body. Vedení se v prvním poločase zásluhou Kaulfuse a Hufa ujali domácí. Situaci jim zkomplikovala druhá žlutá karta pro záložníka Jambora, vedení ale i přes gól kroměřížského Žáka udrželi.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|9
|7
|1
|1
|24:9
|22
|2
Táborsko
|10
|7
|1
|2
|18:10
|22
|3
Opava
|9
|5
|4
|0
|14:6
|19
|4
Žižkov
|10
|6
|1
|3
|15:11
|19
|5
Baník B
|11
|5
|3
|3
|20:13
|18
|6
Artis
|10
|5
|3
|2
|15:12
|18
|7
Slavia B
|10
|5
|1
|4
|20:10
|16
|8
Ústí
|10
|5
|1
|4
|19:15
|16
|9
Prostějov
|11
|4
|2
|5
|13:15
|14
|10
Příbram
|9
|4
|1
|4
|11:15
|13
|11
Jihlava
|11
|3
|3
|5
|13:14
|12
|12
Chrudim
|11
|2
|5
|4
|13:20
|11
|13
Sparta B
|9
|3
|0
|6
|6:18
|9
|14
Č. Budějovice
|10
|2
|2
|6
|9:20
|8
|15
Vlašim
|11
|1
|4
|6
|11:17
|7
|16
Kroměříž
|11
|1
|0
|10
|9:25
|3
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup