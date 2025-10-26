Předplatné

ONLINE: Sparta B - Žižkov 2:0, Viktoria může na třetí místo. Hraje i Zbrojovka

Fotbalisté Viktorie Žižkov se radují z branky do sítě
Fotbalisté Viktorie Žižkov se radují z branky do sítěZdroj: Web FK Viktoria Žižkov
Útočník Viktorie Žižkov Zdeněk Ondrášek v utkání proti Zbrojovce Brno
Rezerva Sparty v dohrávce přivítala Příbram
Jakub Řezníček se trefil do sítě Chrudimi
Jakub Řezníček se trefil do sítě Chrudimi
Jakub Řezníček se trefil do sítě Chrudimi
Fotbalisté českobudějovického Dynama se radují z branky
7
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Chance Národní Liga
Vstoupit do diskuse (1)

Program 14. kola Chance Národní Ligy je v plném proudu. Jakub Řezníček druhou brankou v druholigové sezoně zachránil Příbrami bod za remízu 1:1 s Chrudimí. Rezerva ostravského Baníku padla vysoko 1:4 na půdě Ústí nad Labem, béčko Slavie si z Tábora veze bod. Rezerva Sparty hraje v neděli v 10:30 s Viktorií Žižkov, vedoucí Zbrojovka chce body z Vlašimi.

Ústečtí si připomněli vydařený vstup do sezony a po šesti soutěžních zápasech bez výhry opět naplno bodovali. Hrdinou zápasu byl belgický útočník Idumbo, který vstřelil dva góly. V nastaveném čase prvního poločasu si za stavu 1:1 připsal vítěznou trefu a po přestávce přidal druhou. Jasnou výhru ještě podtrhl Richter.

České Budějovice vyhrály díky jediné brance, o kterou se v 18. minutě postaral pohotovou dorážkou záložník Vaníček. Jihočeši se udrželi na vítězné vlně. Naopak Prostějov prohrál třikrát po sobě a na plný bodový zisk čeká už čtyři zápasy.

Táborsko šlo do zápasu s třemi výhrami v zádech a šňůrou devíti zápasů bez porážky. V prvním poločase ale Jihočeši ani jednou nevystřelili na bránu a sami inkasovali z přímého kopu. Devatenáctiletý slávistický útočník Pikolon se pátým gólem v sezoně osamostatnil v čele týmové statistiky. O vyrovnání a udržení série neporazitelnosti se postaral v 75. minutě střídající Varačka.

Také v Příbrami vedli hosté, po necelé hodině hry se počtvrté v ročníku trefil chrudimský záložník Kaulfus. V 89. minutě ale zařídil remízu mezi týmy ze středu tabulky člen Klubu ligových kanonýrů Řezníček.

V Kroměříži mohli hosté z Vysočiny v závěru rozhodnout, ale Čermák v 82. minutě z penalty nařízené za ruku ztroskotal na brankáři Muchovi. Jihlava se ani na druhý pokus po příchodu kouče Lercha nedočkala výhry a od posledního místa ji stále dělí tři body. Kroměříž ziskem bodu navázala na dvě předchozí vítězství a tabulku uzavírá za Vlašimí už jen kvůli horšímu skóre.

Chance Národní Liga 2025/2026

LIVE
41Detail
LIVE
10Detail
LIVE
--Detail
LIVE
11Detail
LIVE
00Detail
LIVE
11Detail
LIVE 2. poločas
20Detail
LIVE
--Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka13102131:1132
2Táborsko14102231:1232
3Opava1366121:1024
4Artis1373320:1424
5Žižkov1372419:1923
6Ústí1463527:2121
7Slavia B1462624:1520
8Příbram1462614:2120
9Baník B1453623:2318
10Č. Budějovice1452713:2217
11Chrudim1436517:2615
12Prostějov1442815:2114
13Jihlava1434713:1813
14Sparta B1340910:2712
15Vlašim1324715:1910
16Kroměříž14311011:2510
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

Vstoupit do diskuze (1)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů