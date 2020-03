Prekérka. Filip Hašek popsal, jak prožíval bráchovu „aférku“ se Spartou | iSport.cz

Měl cokoli, jen ne klidnou zimu. Kamkoli se Filip Hašek hnul, tam se ho ptali na bratra Martina, jenž po zimní kauze se stornovaným přestupem do Izraele skončil ve sparťanském béčku. „Martin je v pohodě a ani mě to nijak neovlivnilo,“ vzkazuje nejmladší ze slavného fotbalového rodu. Dvaadvacetiletý záložník vyhlíží start druholigového jara s Duklou, která se bude prát o postup.

Tu otázku dostal během zimy tolikrát, že by to sotva spočítal: „Jak je to s bráchou?“ Filip Hašek byl v roli, o kterou nestál.

Zimní příběh jeho bratra Martina je všeobecně známý: v lednu odmítl odletět do Španělska na soustředění se Spartou a pak mu nevyšel přestup do Maccabi Haifa, v Izraeli se nedohodl na penězích. Skončil ve sparťanském béčku, s kterým se chystá na víkendový začátek ČFL.

„Kuriózní aférka, prožíval jsem to s bráchou na denní bázi,“ vypráví Filip Hašek. Jeho otec, známý trenér Martin Hašek starší, v deníku Sport kritizoval Spartu („Udělala obrovskou chybu, že celou situaci mezi ní a Martinem nechala dojít tak daleko.“), Filip je zdrženlivější: „V životě se dějí horší věci než to, co se stalo Martinovi. Doufám, že nakonec všechno dobře dopadne.“

Když se ho v Dukle, kde je na subhostování z Bohemians, ptali na bratrovo zimní dobrodružství, pokaždé se držel cimrmanovské klasiky: My nesmíme ani naznačovat. „Říkal jsem klukům, aby nevěřili všemu, co zaznívá v médiích. Zároveň jsem moc nechtěl ventilovat žádné detaily, abych to ještě víc nepřiživoval. Prostě prekérka,“ líčí Hašek.

„Já se Filipa na nic neptal, nevyzvídal jsem,“ říká Roman Skuhravý, trenér Dukly. „V kabině si vyslechl pár uštěpačných narážek, ale v mezích normy. Je sebevědomý a přesně ví, co chce, takže mám pocit, že ho tohle nerozhází. Oba kluky znám a doufám, že tahle situace jejich kariéry nepoznamená.“

Nepoznamenala minimálně zimu Filipa Haška, kromě krátké nemoci absolvoval přípravu bez problémů. „Byla to nejdelší příprava, kterou jsem kdy zažil. Dva měsíce na umělce, uf… Pro každého je příjemné vyrazit na soustředění do tepla, kde přijdete na jiné myšlenky, je tam o patnáct stupňů víc než v Česku a na hotelu máte kompletní servis. Ale musíme respektovat, že ve druhé lize jsou skromnější poměry,“ vykládá Hašek.

Loni na jaře musel v Bohemians čelit alergickým poznámkám části fanoušků, kterým vadil i jeho otec coby trenér, a po letním přesunu na hostování do Ružomberku trpěl jako náhradník. Znovu se nadechl až v Dukle, během devíti zápasů stihl tři góly a čtyři asistence. „Dukla je nadstandardní druholigový tým. Byl jsem vděčný, že mi dala šanci, vzájemně jsme si pomohli. Na jaře bych chtěl mít ještě lepší čísla,“ vyhlašuje.

„Kéž bych tohle slyšel od všech hráčů,“ chválí kouč Skuhravý. Společně budou mít jarní premiéru už v sobotu na Žižkově. „Chci Viktorku porazit a odskočit jí na osm bodů, ale jsem rád, že se to na Žižkově s novým majitelem srovnalo. Je to tradiční fotbalová adresa, zaslouží si stabilitu,“ přibližuje Hašek.

V létě by se měl vrátit na přípravu do Bohemians, které na dálku sleduje, ale teď má jeden aktuálnější úkol. S Duklou jde do jara ze čtvrtého místa a rád by jí po roční pauze pomohl k návratu do první ligy. „I trenér vysílá jasné signály: Kluci, jdeme do toho!“ popisuje Hašek. „Loni se ukázalo, že baráž je ošidná, proto máme cíl postoupit z prvního místa. Čtyřbodová ztráta na Pardubice není nesmazatelná.“