Kompenzační bonus pro OSVČ i pro fotbalisty? Šéf druhé ligy o Schillerové | iSport.cz

„V zákoně je pojistka, ale nechci jí vyhrožovat, protože to není její účel. (...) Ale pokud se tam objeví nějaký fotbalista anebo někdo jiný, kdo si o peníze řekl, a pak se z přiznání ukáže, že nebyl nijak postižen, tak tam ty nástroje pro potrestání jsou,“ dodala ještě Schillerová.

„Nechci moc vykřikovat v době, kdy jde hlavně o zdraví, ale finanční a ekonomické záležitosti řešíme taky, zkrátka musím. Ta slova o morálce mě a celé fotbalové hnutí od takové autority vyloženě rozčilují,“ reaguje Petr Heidenreich, šéf druholigového Ústí nad Labem a zároveň místopředseda Ligové fotbalové asociace za druhou ligu.

Co vás na výroku ministryně Aleny Schillerové vytáčí?

„Pozastavuji se nad tím, jak výhrůžně to působí. Že taková autorita jako je ministryně financí okamžitě odsoudí nějakou skupinu lidí, která je mimochodem regulérní OSVČ a platí v tomhle státu daně. Ona by měla být autoritou pro všechny lidi v zemi, já oceňuji, co v těchto dnech vláda dělá, a že chce pomoci lidem, kterým vypadly příjmy, pro nikoho to není příjemné. Ale takhle vyškrtnout z té možnosti fotbalisty...“

Jsou u vás hráči, u kterých byste sám řekl, že by si o tu podporu žádat opravdu neměli?

„Já musím mluvit za druhou ligu, jako místopředseda Ligové fotbalové asociace za FNL znám velmi dobře platové poměry v soutěži. Průměrný plat hráče se pohybuje mezi 20 až 25 tisíci korun.“

Ovšem s výjimkami, ne?

„Jistě, týmy s prvoligovou minulostí a ty, které se chtějí vrátit mezi elitu, mají platy vyšší a těch se to třeba tolik netýká. Ale drtivá většina hráčů je na té úrovni 20 až 25 tisíc korun měsíčně a těch se to silně dotýká, a to je ještě skupina hráčů, kteří jsou daleko pod touto hranicí. Ti kluci nemůžou hrát, nemají tedy prémie a základní příjem jim taky poklesl. Nepochybuju o tom, že by neměli mít nárok na tu podporu.“

Jsou hráči, kteří už by řešili existenční problémy?

„Ptají se nás, volají mi lidé z klubů, majitelé, dnes a denně řešíme situaci se všemi napříč soutěží. Všichni ten výrok ministryně, nebo tu informaci prověřují, různě zjišťují, protože patří teď mezi nízkopříjmové občany. Někteří hráči mi říkali, že se budou muset obrátit na pomoc rodinných příslušníků. Není to pro ně jednoduché, taky mají hypotéky, pravidelné splátky úplně stejně jako každý jiný živnostník. A to bych ještě řekl, že ta pětadvacítka jim to nevyřeší. Ale pomůže jim. A já se chci za ty hráče postavit, za celou druhou ligu.“

Plánujete tedy třeba schůzku s ministryní? Korigovat nějak její postoj.

„Vedení LFA ani já se nebráníme žádné schůzce. Primárně apelujeme na Národní agenturu pro sport, s tou teď řešíme veškeré sportovně-technické i ekonomické záležitosti. Ale zkrátka se všichni pozastavujeme nad tím, že taková autorita používá slova o morálce vůči občanům, kteří tady řádně platí daně, jsou běžné OSVČ.“

Ústí patří mezi týmy, které přistoupily ke snižování platů. Jak moc?

„Došlo k tomu. I když vláda připravila nějaké scénáře uvolňování opatření, tak my jsme pořád v nejistotě. Už takhle přicházíme prokazatelně o příjmy, naše partnery ta situace taky fatálně zasáhla, že nebudou schopni plnit závazky. Proto je skvělé, že i sami hráči k tomu přistoupili solidárně a dohodli jsme se, po celou dobu, co se nebude hrát, budou brát nižší plat. Je to bolestivé, ale projednali jsme se všemi hráči osobně, s jejich agenty a všichni to vzali vstřícně.“

Jak bolestivé?

„Dohodli jsme se na snížení základního platu o dvacet procent. Ale nechci, aby to vyznělo tak, že hráče posíláme na finančák. Jen se zkrátka nastavily parametry, že OSVČ, kterým se snížily či odpadly příjmy, mají nárok na podporu od státu. A jsem přesvědčen, že fotbalisti jsou taky ten případ.“