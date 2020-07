FORTUNA národní liga | Co může zdobit Pardubice i v lize: hostování, dva bardi či síla zákulisí | iSport.cz

V úterý dostanou Pardubice pohár pro vítěze F:NL – a tím oslavy zaslouženého postupu do první ligy pomalu skončí. Jak bude nováček na nejvyšší soutěž připraven? Největší problém, nevyhovující stadion, vyřeší červenobílí patrně azylem v Mladé Boleslavi. Přesto by mezi elitou nemuseli být úplně za otloukánky.

V Pardubicích už tradičně sestavují soupisku z vlastních odchovanců, které doplňují vypůjčení hráči odjinud. V této sezoně zazářil především záložník Michal Hlavatý z Plzně , své si odvedli i Pavel Zifčák z Olomouce, Ewerton z Mladé Boleslavi a další. Momentálně nic nebrání tomu, aby si hostování ve východních Čechách protáhli. „Myslím si, že jsme dobrá adresa a že nám kluby zapůjčené hráče tady ještě nechají, protože jinak by byly samy proti sobě. V hledáčku máme i další hráče, chceme mladé a dravé, a věřím tomu, že k nám půjdou rádi,“ prohlásil trenér Jiří Krejčí. Do první ligy se samozřejmě posily budou shánět mnohem snadněji, v tom se určitě neplete.

Trenéři: dva bardi

Jelikož hlavní trenér Jiří Krejčí nemá potřebnou licenci, je oficiálně veden coby asistent Jaroslava Novotného. Oba zkušení praktici si však nehrají na šéfa a podřízeného, navzájem se dobře doplňují. A měli by spolu pokračovat i v nejvyšší soutěži. „Slavia má krásný stadion, Sparta taky. Bohemka má zase útulnej. Jestli tady budu, těším se na všechny zápasy,“ vykládal Krejčí rozverně krátce po sobotním zápase s Vyšehradem (4:1). Bylo znát, že postup bere jako velké zadostiučinění. „Koho by napadlo, že kluk ze Skutče dotáhne Pardubice do nejvyšší soutěže. Vrátím se k nejmenovanému politikovi – postoupil jsem do první ligy s dorostem i áčkem a říkám: Kdo to má?“ culil se.

116 - Jiřímu Krejčímu je pětapadesát, Jaroslav Novotný je ještě o šest let starší. Vytvoří tak spolu suverénně nejstarší trenérskou dvojici ve F:L, dohromady jim je 116 let.