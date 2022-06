Kováč se rozkoukává v Táborsku: Druhá liga není málo, bude to šichta

Po roce volna se Radoslav Kováč opět vrhnul do trenérské práce • Aleš Krecl

Po roce volna se Radoslav Kováč opět vrhnul do trenérské práce • Pavel Mazáč (Sport)

První zápas, první porážka. Smutek? Zklamání? Kdepak, nový táborský kouč Radoslav Kováč se na tréninkové základně Bohemians v pražské Uhříněvsi usmíval. Cestou do kabin se podělil o dojmy s klubovou televizí, poklábosil s dávným parťákem Martinem Jiránkem a pak vydechl: „Je fajn být zpátky.“

Po loňském konci v Opavě měl rok volno, ale nedávno kolem něj bylo hodně živo. Zajímal se třeba Baník, který o něm uvažoval coby o asistentovi ještě před angažováním Pavla Vrby, či kluby ze Slovenska. Nakonec si Kováč plácl s Táborskem, kde šéfuje jeho někdejší spoluhráč Martin Vozábal.

To on vás na jih nalákal?

„Přesně tak, Vozi měl hlavní roli. Známe se dlouho, hráli jsme spolu už na olympiádě v Sydney 2000. Pak jsme byli soupeři v lize, ale teď jsme zase na jedné lodi.“

Čím to?

„Líbí se mi klubová vize i to, že jsem si s sebou mohl vzít asistenta Davida Mikulu a kondičního kouče Michala Hampla. Tohle pro mě bylo rozhodující, na oba spoléhám.“

Které adresy ještě byly ve hře?

„O Baníku víte, kromě něj se ozvala Žilina nebo Dunajská Streda. Ale pokaždé to skončilo na tom, že jsem nemohl pracovat s lidmi, které znám a kteří svoji profesi dělají velmi dobře. Nechtěl jsem být sám.“

Nic ve zlém, ale není pro vás druhá liga krok zpátky?

„Vůbec. S klukama jsme šťastní, že tady jsme. Beru to jako velkou výzvu, navíc mě láká pracovat s mladými.“

Na nich si Táborsko zakládá.

„No právě. S dobře nastavenými mladými kluky je fantastické pracovat – a v Táborsku takoví jsou. Víme, že možnosti jsou omezené a klub nám nepřivede iks hotových posil, ale s tím počítáme.“

Už je z vás Táborák s hanáckým přízvukem?

(usmívá se) „Zatím ještě doděláváme byt. Přijeli jsme ve čtvrtek a měli jsme tři dvoufázové tréninky. Jsem rád i za první zápas, někteří kluci mě překvapili.“

Kromě závěru, kdy Bohemians rozhodli dvěma góly během dvou minut, skoro nebyl poznat rozdíl mezi prvoligovým a druholigovým týmem. Viděl jste to stejně?

„Nebylo to špatné, ukázali jsme zajímavé věci. Jen mi trochu vadila organizace hry ve druhé půli, kdy jsme měli na place zkušené hráče. Na druhou stranu jsme ve fázi těžkých tréninků, i v pátek proti mistrovské Plzni to bude na morál.“

A pak? Těšíte se na druhou ligu?

„Jasně, čekají nás kvalitní soupeři. Béčka Slavie, Sparty, Olomouce, do toho Karviná, Opava, Dukla a skvělý fotbal hrají i další týmy. Bude to šichta, ale myslím, že to bude dobré.“

Jak moc dobré?

„O postupu se vůbec nebavíme, ovšem ambiciózní jsme všichni. Máme svoje cíle, ale neříkáme je nahlas.“