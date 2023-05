Návrat Karviné? Když to nezvládneme, budeme za blbce, zní z týmu

První pokus o návrat do elitní soutěže fotbalistům MFK Karviná nevyšel. Ve 29. kole FN:L remizovali ve Varnsdorfu 2:2 (1:2). Druhý Vyškov porazil Jihlavu 2:1, ztrácí dva body. V posledním kole v neděli bude Karviné k postupu stačit jeden bod ze zápasu se sestupujícím Třincem, protože bilanci vzájemných zápasů má s Vyškovem lepší. „Musíme to zvládnout, jinak bychom byli za blbce,“ měl jasno karvinský záložník Jaroslav Málek.

Karvinský trenér Tomáš Hejdušek nebyl s výkonem svého týmu spokojený. „Chyběla nám hlavně bojovnost, můžeme být rádi za bod,“ komentoval kouč. „Hráli jsme až posledních dvacet minut. A kdyby domácí dali tutovky, tak to skončilo i 5:1.“

Jeho tým dvakrát prohrával, dvakrát srovnal. V 11. minutě se z penalty trefil Jaroslav Málek, v 84. minutě z dorážky Lucky Ezeh. Další gól už ale přidat nedokázal. „Byli jsme hodně pasivní,“ neskrýval zklamání Málek. „Jeli jsme sem o den dřív, ale vypadalo to, že jsme ještě v autobusu! Bez energie, prohrávali jsme souboje, hororová první půlka. Zaplať pánbůh za bod, asi není zasloužený, ale hodně nám pomáhá.“

Rozhodne poslední kolo. V něm Karvinští v neděli od 17 hodin hostí poslední Třinec. Ten má po prohře s Opavou 0:1 jistotu sestupu. Snadná věc? „Takhle to ve fotbale nefunguje, není to pro nás výhoda,“ reagoval Hejdušek. „Budou u nás chtít uspět, je to derby a už nebudou svázaní tím, že musí. Nesmíme se dívat doprava doleva, hrajeme doma, chceme vyhrát. Musíme to s Třincem urvat!“

Dramatu posledního kola se Karvinští chtěli vyhnout. Jediná šance o všechno? Nevyzpytatelné. Druhý Vyškov bude hrát v Chrudimi. „Měli jsme velkou motivaci ukončit to hned v první možné chvíli,“ přitakal záložník Dominik Žák, který do Karviné přišel právě z Varnsdorfu. „Potvrdilo se, že Varnsdorf je doma ohromně silný.“