Hit Souaré: rozdílový i proti Spartě B. Nedostatkové zboží, říká kouč Vyškova

Mezi svými spoluhráči tmavé pleti (proti rezervě mistra jich nastoupilo v základu osm) zapůsobil nejen barvou vlasů. Cheick Souaré v sobotu dopoledne ukázal, proč zaujal tuzemskou špičku v čele se Slavií a Plzní. Nastoupil na levém beku s číslem 7 na zádech a při každém doteku s míčem demonstroval fotbalovost, vidění hry. Kazil minimálně. Takových leváků v Česku běhá málo.

„Nedostatkové zboží,“ okomentoval svou oporu vyškovský kouč Jan Kameník. „Je to chytrý hráč, dobrý pohybově, slušný na balonu, voní mu i běhání, má herní inteligenci,“ vypočítal přednosti.

Francouz guinejského původu hrál jednoduše a přitom efektivně. Žádné extra kudrlinky jako někteří jiní Afričané. Přihrával rychle a přesně, před bránu zatočil pár nebezpečných centrů. V prvním poločase perfektně vysunul Lukáše Lahodného, který však šanci zazdil nesmyslnou a nepřesnou přihrávkou do strany. Sám mohl i skórovat. Po narážečce s Enemem Bocarim vnikl do vápna a ostře pálil levačkou na přední tyč. Brankář Filip Nalezinek měl co dělat, aby ránu vytěsnil na roh.

Ve druhé půli přišel jeho skvostný moment. V 70. minutě se protáhl do šestnáctky a nadýchaným centrem nabil na gólovou hlavičku Fahadu Bayovi. Šlo o vítěznou trefu na 2:1 a Souaré zapsal čtvrtou asistenci v sezoně. Sedm minut na to podobně připravil velkou šanci Ondřeji Vintrovi, který pálil vedle. Předtím si vzal přímák z osmnácti metrů. Z výhodné pozice však trefil jen zeď.

Nedostatky levonohého univerzála? „Je kvalitní, ale potřebuje samozřejmě zapracovat na nějakých věcech do defenzivy a součinnosti obranné řady v trojkovém i ve čtyřkovém postavení,“ poukázal Kameník. „Ale to se už učí líp, neboť hráč má základ velmi dobře vybudovaný.“

Dravec, jenž prošel akademií Olympique Marseille a má start za francouzskou reprezentaci U16, dlouho ve Vyškově nezůstane. Minimálně do zimy ale podle všeho ano. Majitel klubu Kingsley Pungong si ho cení na hodně milionů, navíc nyní preferuje sportovní ambici čili postup do první ligy.

K tomu má klenot Souaré se zkušeností z Ligue 1 pomoci. Zatím se to daří. Vyškov, přezdívaný Bílý balet, po sedmém kole trůní na prvním místě F:NL a ještě neprohrál. „Jsme dohodnutí, že zůstane do zimy, ale ve fotbale se věci rychle mění. Co platí dnes, nemusí platit zítra. Já budu pevně doufat, že ten hráč tady zůstane, protože na jeho odchod nejsme úplně připraveni. Pokud bychom měli do zimy čas, dokážeme se na to připravit lépe a tým neoslabíme,“ dodal trenér.