Mešanovič: Rada neřve jen tak. Po penaltě na Slavii mi chodily výhrůžky

Záložník Dukly Jakub Hora střílí druhou branku do sítě Jihlavy • Beranek / Sport

Dukla slaví návrat do ligy • FK Dukla Praha

Dukla se vrací zpátky do ligy • FK Dukla Praha

V zimě se skoro v tajnosti vrátil na českou scénu. Zkušený bosenský útočník Muris Mešanovič (33) nyní obléká dres pražské Dukly, které vystřelil gólem proti Prostějovu návrat do nejvyšší soutěže. Podruhé v kariéře (po angažmá v Jihlavě) tak potkává i kouče Petra Radu. Boje o titul či o Evropu však vymění za skromnější úkoly, pokud tedy na Julisce setrvá. Stále je totiž veden jako host z polského klubu Puszcza. „Ve smlouvě je opce na přestup. Víceméně by se to mělo v pohodě dotáhnout. Sám za sebe zájem zůstat určitě mám,“ říká forvard, který získal čtyři trofeje se Slavií.

Vystřelil jste rozhodujícím gólem Dukle návrat do ligy. Kam ve své kariéře tento moment řadíte?

„Beru to spíše jako týmový úspěch. Útočník má ale vždycky radost, když vstřelí gól. Tenhle navíc znamenal postup, což je nějakým způsobem speciální.“

Víte rámcově, jakou má za sebou Dukla historii a co pro ni znamená návrat mezi elitu?

„Samozřejmě. Společně se Spartou a Slavií mají nejvíc titulů, takže vím, že jsem přišel do klubu s bohatou historií. Pět let je dlouhá doba. Přesně tak dlouho se na Julisce první liga nehrála, takže mám radost, že u toho mohu být. Viděl jsem na kouči Radovi i na dalších lidech v klubu, jak jim na postupu záleží.“

Oficiálně v Dukle hostujete z Polska. Jak to vypadá nyní? Zůstanete?

„Myslím si, že ano, protože ve smlouvě je opce na přestup. Víceméně by se to mělo v pohodě dotáhnout. Sám za sebe zájem zůstat určitě mám.“

Už podruhé v kariéře nastupujete pod Petrem Radou, že?

„Spolupracovali jsme spolu už v Jihlavě. Když o mě Dukla projevila zájem, tak pro mě bylo důležité, že tady je právě pan Rada. Vždycky jsem s ním vycházel a dobře se mi pod ním pracuje.“

Zažil jste někde v zahraničí podobného bouřliváka?