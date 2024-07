Souboj Sparty a Baníku ve druhé lize: tři parády i haluz. Taky Baroš a pyro

Zatímco do Ostravy přijela řada Pražanů na vyhlášené Colours, fanoušci Baníku měli naopak na programu pražský víkend. Po sobotní prohře áčka 1:2 v Ďolíčku jich hned několik desítek zůstalo i na nedělní dopoledne na Žižkově a kromě vydatné podpory nechybělo ani pyro.

Zprvu to ovšem pro Slezany vypadalo na nepříjemné déjà vu. Rudí už před přestávkou na pití vedli 2:0 zásluhou tref hvězd ročníku 2006. Po rohových kopech se výstavně prosadili Vojtěch Hranoš a Daniel Rus.

„Dva dny v kuse jsme se připravovali na naše ofenzivní standardní situace, takže tohle pro nás byla odměna. Těžko říct, jestli to byl nejkrásnější gól mé kariéry, ale spadlo mi to tam krásně,“ těšilo Rusa.

Ten stejně jako Hranoš strávil většinu přípravy s úřadujícími mistry.

„Jen mi to prospělo. Byla to ohromná zkušenost. Je to vidět i na mé hře. Cítím na sobě, že jsem na hřišti více v klidu, více si dovolím. Sebevědomí je pro mě velice důležité,“ chválil si léto talentovaný křídelník, jenž má před sebou ještě závěrečný ročník střední školy.

S narůstajícími teplotami byli sparťané čím dál více ve varu. Naopak Baník působil zavařeným dojmem.

„Čekali jsme to. Byli jsme trochu nesví. Dostali jsme jednoduché góly a soupeř zaslouženě vedl,“ přiznal trenér hostů Josef Dvorník, že si jeho mužstvo zvykalo na vyšší soutěž, do níž se Baník B probojoval jako vítěz MSFL.

Se změnou stran se ovšem vystřídaly i poměry na hřišti. Nováček CNL snížil totožným signálem, jímž inkasoval první branku, když se překrásným volejem blýsknul Petr Jaroň.

„Beru, že bychom s bráchou měli být tahouny týmu, jelikož už máme s druhou ligou zkušenost. Že to takhle sehrajeme, jsem čekal už dřív. Nakonec z toho byl nejhezčí gól kariéry,“ ví Petr Jaroň, že dvacet osm startů a sedm branek v dresu Prostějova na něj vytvářejí určitá očekávání. Stejně tak je na tom i dvojče Marek, který hostoval Kroměříží, v jejímž dresu zapsal o jeden zápas a čtyři trefy méně.

Minutu hrůzy pro domácí zakončil Jakub Uhrinčať. Nájezd Aleksandara Komljenoviče totiž vyrazil gólman Jakub Surovčík k nohám svého krajana, od nějž míč zamířil do sítě. Srovnáno 2:2.

„Nemyslím si, že by se projevilo, že máme stále mladý kádr. Soupeř přijel s pasivnější hrou, než jsem čekal a naopak v druhém poločase neměl co ztratit. My sice máme dosti obměněný tým, ale na hřišti jsme stále měli spoustu zkušeností,“ odmítl trenér rezervy Sparty Luboš Loučka, že by šel kolaps na vrub věku mužstva. Sparťané totiž ani na lavičce neměli hráče staršího dvaceti tří let.

Obdobně na tom byl i Baník, jehož nejstarším mužem v základní jedenáctce byl čtyřiadvacetiletý Eldar Šehič.

„Bylo vidět, že po srovnání chceme vyhrát. Kdybychom hráli ještě o pět minut déle, tak bychom možná i zápas otočili. Jestli nám bude seznámení se s druhou ligou trvat jenom poločas, tak to beru,“ věří trenér Dvorník, že Baník B by mohl jít výkony nahoru.

Jeho protějšek se musí koukat i na to, že se mu kádr může ještě výrazně proměnit.

„Dokud není zavřené přestupní okno, může se stát cokoliv. Raději to vůbec neřeším. Nijak to neovlivním. Máme řadu dalších talentovaných kluků, kteří si zaslouží šanci,“ nedělá si Loučka starost, že by některá ze sparťanských nadějí třeba ještě zamířila na hostování do Chance ligy.

1. kolo druhé fotbalové ligy:

Sparta Praha B - Ostrava B 2:2 (2:0)

Branky: 11. Hranoš, 22. Rus - 63. P. Jaroň, 65. vlastní Uhrinčať. Rozhodčí: Bohata - Hádek, Kotalík. ŽK: Okeke, Tošnar - Krupička, Komljenovič, Elekana. Diváci: 721.