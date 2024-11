Potočný vystřílel Zbrojovce první výhru od srpna. Vyškov si upevnil třetí místo

Zápas na Žižkově byl přímým soubojem o třetí místo, které po skončení soutěže zaručí baráž o postup do první ligy. Domácí Vaníček by již ve 21. minutě po druhé žluté kartě vyloučen a hosté přesilovku využili. Ještě do přestávky skórovali Svoboda a Mbonu, ve druhém poločase zvýraznil skóre Zajíc. Vyškov odskočil čtvrté Viktorii o čtyři body.

Zbrojovka sice v týdnu vypadla na Spartě z domácího poháru, v druhé lize se však konečně dočkala výhry, když porazila domácí rezervu Baníku. O oba góly brněnského celku se po změně stran postaral Potočný, mezi jehož trefy se vklínila branka domácího Kašpárka. Zbrojovka se díky první ligové výhře od 10. srpna odpoutala o skóre z předposlední příčky, kam odsunula právě Ostravany.

Béčko Slavie ve vyrovnaném duelu zdolalo Varnsdorf. V první půli otevřel skóre domácí Fila, za poslední tým tabulky po pauze vyrovnal Dufek. Osmnáctiletý Jelínek pak necelých deset minut před koncem rozhodl o výhře červenobílých. Pražané jsou sedmí.

Líšeň drží pozoruhodnou sérii devíti venkovních zápasů bez porážky, která se táhne od začátku května. Prodloužila ji remízou na Hané. Sigmu poslal do vedení Proniuk, o necelých deset minut později vyrovnal Silný. Osmou Olomouc B a devátou Líšeň dělí jen skóre.

15. kolo druhé fotbalové ligy:

Slavia Praha B - Varnsdorf 2:1 (1:0)

Branky: 22. Fila, 81. Jelínek - 58. Dufek. Rozhodčí: Trska - Dresler, Bureš. ŽK: Rama, Masopust, Hunal - Osaghae. Diváci: 375

Viktoria Žižkov - Vyškov 0:3 (0:2)

Branky: 24. Svoboda, 42. Mbonu, 69. Zajíc. Rozhodčí: Radina - Líkař, Ježek. ŽK: Vaníček, Richter, Fišl, Klusák - Djanbou, Ulbrich, Condé. ČK: 21. Vaníček. Diváci: 1264

Baník Ostrava B - Zbrojovka Brno 1:2 (0:0)

Branky: 61. Kašpárek - 46. a 78. Potočný. Rozhodčí: Opočenský - Pfeifer, Novák. ŽK: Jaroň, Munksgaard, Komljenovič - Potočný, Sváček. Diváci: 404

Sigma Olomouc B - Líšeň 1:1 (1:1)

Branky: 26. Proniuk - 35. Silný. Rozhodčí: Panský - Nádvorník, Kotalík. ŽK: Slavíček, Israel - Mach. Diváci: 193