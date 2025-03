Vyškov ztratil s béčky, ohrává (staro)nové cizince. Kouč vyhlíží informace o přesunu

Pro jednoho z aspirantů na barážové příčky začala jarní část Chance Národní Ligy rozpačitě. Vše vypuklo odloženým utkáním s Vlašimí kvůli nemoci v týmu soupeře a pokračovalo to ztrátou proti béčkům Baníku (1:3) a Slavie (0:0). Vyškov i přesto nadále drží třetí příčku. „Tlačí se to tam za námi,“ je si vědom trenér Jan Kameník, který by se měl brzy dozvědět, kam se klub bude po sezoně stěhovat.

Moravský celek už zdaleka není pouze studnicí afrických či jiných zahraničních jmen, už od začátku sezony vsadil více na domácí jádro. V základní sestavě proti Slavii B bylo k vidění osm Čechů, cizinci už slouží spíše k doplnění.

„I v době, kdy zahraničních hráčů bylo víc, jsme dbali na to, aby byla v kabině dobrá atmosféra, v tom se nic nezměnilo. Ale velké zastoupení cizinců stále máme,“ podotkl po utkání v Radotíně v rozhovoru pro iSport.cz kouč Jan Kameník. A začne vyjmenovávat….

Mezi zajímavými jmény je jednatřicetiletý Portugalec obří postavy Pedro Sá, který hrál ve své rodné zemi dlouho nejvyšší soutěž. Na šanci číhají mladíci Ablaye Sy, Sekou Djanbou, Ousmane Conde, Japonec Atsuta Shoya, s Afriky se vrátí po reprezentační pauze s vízy tři další… Jasných voleb do základu je ale jen pár. Jednou je například Issa Fomba, navrátilec z nepovedené štace v Baníku.

„Mně se s ním pracuje velmi dobře, o jeho návrat jsme hodně stáli, sedli jsme si i lidsky. První zápas s Baníkem trochu zůstal za očekáváním, proti Slavii to odpracoval do ofenzivy i do defenzivy, výkon měl slušné parametry,“ hodnotil Kameník. Právě s pracovitostí měl Fomba v Ostravě problémy, třiačtyřicetiletý kouč z něj očividně dokáže vytáhnout maximum.

Postupový sen, ale kde by Vyškov hrál?

Jedním z talismanů, o který se Vyškov chce při cestě vzhůru opřít je třiadvacetiletý Olaf Kok. Kdo sledoval v posledním roce Liberec, ví, že Nizozemec tu a tam šanci z křídla či pod hrotem dostal. Kameník ho vidí jinde. „Vidím ho jako hrotového útočníka, čistou devítku, tak se nám zamlouval i v přípravě. Je pracovitý, poslouchá taktické věci, teď už budeme jen čekat, až se gólově prosadí,“ vypráví.

Nějaké ty branky by Vyškov potřeboval. V Radotíně nebyly k vidění větší šance na žádné straně, tu nejvážnější měli právě asi Moravané. Proti Baníku B a Slavii B ztratili body, přesto stále díky škobrtnutí Žižkova drží třetí příčku. Teď už ale musí zabrat, náskok činí jen dva body.

„Zezadu se to na nás tlačí, týmy začaly hodně vyhrávat. Ve tříbodovém systému je to otázka dvou utkání. Zápasy s béčky Slavie i Baníku byly velmi náročné. Abych je srovnal, Slavia je techničtější a Baník silovější. Především první zápas se nám vůbec nepovedl, nyní jsme alespoň předvedli dobrý výkon do defenzivy a za výhrou jsme si šli trochu víc,“ komentoval Kameník remízu 0:0 a dodal: „Máme pořád odložený zápas k dobru. Když zvládneme utkání s Opavou, třetí příčku už snad uhájíme.“

Cesta za prvoligovým snem ale samozřejmě obsahuje i zásadní otázku – kde by Vyškov hrál? Po sezoně se bude muset rozloučit s Drnovicemi, do azylu už nesmí. Pokud si nenajde nový domov, nemůže hrát ani druhou ligu. Odpověď by ale měla přijít brzy.

„Měli bychom do konce března dostat konkrétnější informace,“ věří Kameník. Jak web iSport.cz dříve informoval, jedná se o přesunu do Znojma.