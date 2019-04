Štístko Fleišman si zahraje další finále: Fantastické! Jdeme zápas od zápasu | iSport.cz

Jaký pro vás byl zápas proti Bohemians?

„Náročný. Bohemka je běhavé mužstvo, má tam mladé rychlostní kluky, jsou nevyzpytatelní. Každý balon za obranu smrdí, že nám utečou. Díky bohu jsme to zvládli a druhý zápas za sebou jsme nedostali branku. Doufejme, že v tom budeme pokračovat.“

Pomohl vám rychlý gól ze 13. minuty po ráně Roberta Hrubého?

„Vždycky pomůže. My jsme si i v poločase říkali, že budeme hrát pořád jako by to bylo 0:0. Že nesmíme dostat branku a pokusíme se přidat další. To se nám bohužel nepovedlo, ale ubránili jsme 1:0. Zápas byl hodně fyzicky náročný.“

Dochází vám v kabině, co jste za rok s Baníkem provedli? Ze hry o záchranu do bojů o poháry?

„Asi si to většina uvědomuje, ale nechceme si tyhle věci dávat do hlavy, abychom nebyli nějak nahoře. Jedeme zápas od zápasu. V sobotu nás čeká důležité utkání v Jablonci, kde se můžeme posunout na čtvrté místo. Uděláme pro to všechno a pojedeme tam zvítězit.“

Koho byste si přál ve finále MOL Cupu? Slavii nebo Spartu?

„Pustím si to, ale zápas budu sledovat jako nezaujatý divák. Myslím, že ve finále je to už jedno. Ať se tam dostane Slavie nebo Sparta, bude to kvalitní soupeř. Bude to o jednom zápase a bude to o tom, kdo se na to lépe připraví. Pevně věřím, že to budeme my.“