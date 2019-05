Finále poháru? Žádná Praha, Olomouc, bouří Baník. Tvrdík připomíná los | iSport.cz

Slezský klub v prohlášení informuje, že se k němu dostaly informace, podle nichž jsou momentálně reálné dvě varianty - Andrův stadion v Olomouci a pražská Letná. „V situaci, kdy se do finále dostal jeden klub z Prahy a druhý z Ostravy, je asi každému jasné, že za neutrální lze z těchto dvou zvažovaných lokalit považovat jen Olomouc,“ řekl výkonný ředitel klubu Michal Bělák.

„Ano, Olomouc leží blíž Ostravě než Praze, ale rozdíl v délce dopravy z obou měst do Olomouce je asi jen hodinový. Olomouc je navíc pro fanoušky z obou měst velmi snadno dostupná vlakem, a díky tomu, že do ní vede z obou směrů i dálnice, také autem. Nehledě na to, že stadion v Olomouci svým komfortem a bezpečnostním zajištěním odpovídá významu finálového utkání MOL Cupu. Nedávno navíc prošel rekonstrukcí," dodal všechny důvody a řekl, že za dobrou neutrální půdu by považoval i Brno.

Své stanovisko nabídl i majitel Baníku Václav Brabec. „Abych řekl upřímně, neumím si za těchto okolností, kdy je jasné, že finalisté jsou z Prahy a Ostravy, představit, že by FAČR rozhodla o konání finálového utkání v Praze. Tím spíš, že se skutečně nabízejí místa, jejichž výběr by odpovídal duchu fair play,“ řekl v oficiálním vyjádření.

Jen pro poradek - pred zahajenim MOL Cupu bylo pro finale stanoveno, ze pri dvou ceskych klubech to bude stadion Sparty, pri dvou moravskych stadion Olomouce. Pri jednom ceskem a moravskem klubu mel rozhodnout los z techto dvou stadionu. Banik to dobre vi. https://t.co/0Vct7dQdAO — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) May 1, 2019

Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík však ve středu odpoledne zareagoval na Twitteru. „Jen pro pořádek – před zahájením MOL CUpu bylo pro finále stanoveno, že při dvou českých klubech, to bude stadion Sparty. Při dvou moravských stadion Olomouce a při jednom českém a moravském rozhodne los. Baník to dobře ví,“ napsal Tvrdík.

A přidal ještě jednu reakci. „Vyhlášená a všemi akceptovaná pravidla při zahájení soutěže se mají dodržovat. Jestliže však nemá z jakéhokoliv důvodu platit tato varianta, Slavia navrhla Baníku geografický střed mezi oběma městy – Brno. Budeme ale respektovat rozhodnutí pořadatele soutěže,“ dodal Tvrdík.

Podle slov mluvčího Fotbalové asociace Michala Jurmana se fanoušci dozvědí dějiště finále domácího poháru nejpozději ve středu.