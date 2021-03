Hancko: Dva roky zpět bychom nevyhráli. Trápilo ho koleno

Z kraje se vrátil opět do středu obrany. Na výkonu slovenského zadáka to však nebylo znát. Navíc to byl právě Dávid Hancko, kdo si v 89. minutě vzal v souboji s Baníkem na starost pokutový kop a prudkou střelou k tyči poslal Spartu do čtvrtfinále MOL Cupu. „Nebylo to jednoduché, ale věřil jsem si. I ve Zlíně jsem penaltu proměnil. Hned jsem si vzal míč, kluci mě podpořili. Jsem rád, že nám to pomohlo a nemuseli jsme jít do prodloužení,“ oddechl si slovenský univerzál, jemuž v týdnu přistála reprezentační pozvánka.

Po delší době opět náročný zápas, souhlasíte?

„Bylo to těžké. Typický pohárový duel. Oba týmy na sebe byly dobře připravené. Bohužel, pořád nejsme po karanténě v zápasovém rytmu a bylo to znát. Nepohybovali jsme se tak dobře, hlavně v prvním poločase. Ostrava hrála velmi dobře, neulehčila nám to. Ale o to je to důležitější, takové zápasy budou přicházet v lize i v poháru.“

Oddechli jste si, že jste to nakonec dokázali zvládnout a díky vašemu gólu slavíte postup?

„Nechci to přehnat, ale rok nebo dva dozadu bychom takové utkání prohráli. Dnes to zvládáme. To je nejdůležitější. Máme nulu vzadu, dali jsme gól a postupujeme. To je hlavní. Teď se z toho jen poučit, podívat se na video a připravit se na neděli (Sparta hraje v Českých Budějovicích).“

Zdálo se, že utkání míří do prodloužení. Jak vám bylo, když jste musel jít v 89. minutě na penaltu?

„Nebylo to jednoduché, ale věřil jsem si, i ve Zlíně jsem proměnil. Hned jsem si vzal míč, kluci mě podpořili. Jsem rád, že nám to pomohlo a nemuseli jsme jít do prodloužení. Byla to pro mě třešnička na dortu po tomhle zápase, protože mě zase celou dobu bohužel boleno koleno, musel jsem jít přes bolest. O to radši jsem, že jsem dostal takovou šanci a proměnil jsem ji.“

Chystali jste se, že by mohlo dojít až na penalty?

„Určitě ano, je to pohár, každé mužstvo se na to chystá. Když jsem si před zápasem promítal možné situace, myslel jsem i na penalty. Snažil jsem si představit, že ji proměním. Nakonec to vyšlo a rozhodlo to. O to větší štěstí a radost.“



Z kraje jste se opět posunul do středu obrany. Je složité přepínat mezi dvěma pozicemi, nebo vám to nedělá žádný problém?

„Vůbec ne. Vždycky jsem nervózní, když se to dozvím. Snažím se si to v hlavě i na papíře uspořádat, napsat si, co musím plnit, protože ty úlohy jsou trochu jiné. Takhle se připravuju a v hlavě si to představuju, kde se budu pohybovat a co budu přesně dělat. Jsem rád, že jsem to na hřišti zvládl a ten výkon byl dobrý. Ale náš tým má určitě větší potenciál a máme se kam zlepšovat.“