Sparta po osmi letech vyhrála v Edenu. Sáček: Konečně, zasloužené!

Sparta od září 2014 vyhrála v Edenu. Cítíte úlevu?

„Těžké utkání, ale to jsme věděli, se Slavií je to vždycky hodně náročné a bojovné. V první půli to bylo hodně rozkouskované, ale vypadá to, že to nasvědčovalo nám. Zvládli jsme to a jsme za to strašně rádi.“

Vstřelili jste dvě branky, ale mohlo jich být ještě víc…

„Jsme rádi, že jsme byli takhle produktivní, i když šancí pak bylo ještě víc. Ale teď už to nemrzí, dali jsme první dvě a to bylo důležité. Pak jsme si to pohlídali, odskákali jsme si to vzadu a zaslouženě vyhráli.“

Co jste si probírali během poločasové přestávky, abyste nepřišli o dvougólový náskok?

„Pamatuju i vedení tři nula a nestačilo to… Říkali jsme si, že musíme pokračovat, že hrajeme dobře, že jsme je do ničeho nepustili. Zvládli jsme to udržet, celý tým makal. Vyhrávali jsme souboje, měli jsme druhé míče.“

Hraje nějakou roli, že se nejednalo o ligové derby, ale střetli jste se v poháru?

„Bylo to úplně jedno, je to derby a to je vždycky svátek. Jsem strašně rád, že jsme tady vyhráli, já osobně tady snad nikdy nezvítězil. Takže o to cennější to pro mě je.“

V jaké náladě teď půjdete na Plzeň?

„V dobré, to je jasné. Je to za chvilku, máme za sebou těžký zápas, ale po výhře se regeneruje dobře. Musíme se na to připravit, Plzeň je náš konkurent v boji o titul, chceme to doma zvládnout.“

