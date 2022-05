Vrba: Moje pozice? Pokud máte nějaké informace, napište to. Chválil Svědíka

Chystá se na další zápas. Ten možná největší v sezoně. Pavel Vrba povede svou Spartu do finále domácího poháru se Slováckem s jedinou vidinou: uspět a získat důležitou trofej. Kdyby se to nepovedlo, mohlo by to mít pro zkušeného kouče důsledky. V zákulisí se totiž hovoří o tom, že se Vrbova židle pořádně kýve. „Pokud máte nějaké informace, tak je napište,“ prohodil kouč na předzápasové tiskové konferenci.

Čeká vás největší zápas v sezoně?

„Určitě je to důležitý zápas. Nevím, jestli nejdůležitější, hráli jsme i kvalifikaci do Evropy. Ale je to utkání, které do velké míry rozhodne o tom, jaká naše sezona byla.“

Jaký klíčový aspekt ve středu musíte mít ve hře, abyste měli největší šanci na vítězství?

„Každé finále je zápas, o tom, že jste buď slavní, anebo ne. Jedno mužstvo vynese nahoru, druhé pošle dolů. Přijeli jsme vyhrát, je to pro nás důležité utkání. Věřím, že se nám to podaří. Slovácko je ale určitě největší překvapení sezony.“

Na podzim jste v Uherském Hradišti prohráli ostudně 0:4. Máte ze soupeře velký respekt?

„Slovácko má velice stabilizovaný kádr. Je tu šikovný podhrotový hráč, kvalitní křídla. Celkově v ofenzivě má soupeř velice zajímavé hráče.“

A taky má úspěšného trenéra Martina Svědíka. V sezoně na sebe narazíte už potřetí, můžete se ještě něčím překvapit?

„To asi nebudu říkat, jestli chci něčím překvapit. (usměje se) Půjde i o to, kdo nastoupí. Víme, že někteří hráči se šetřili. Ale známe se navzájem velice dobře, trenér tu odvádí dobrou práci. Určitě to bude těžké utkání.“

Budete se před výkopem štengrovat s Milanem Petrželou, kterého jste dlouhé roky vedl ve Viktorii?

„Kdybych ho tu viděl, něco si řekneme. Máme spolu nadstandardní vztah. Nějaké štengrování by proběhlo. Ale nemyslím, že to je něco proti něčemu. Známe se iks let, rádi si spolu dáme třeba malé pivo. Před utkáním jsem mu ale nevolal.“ (usměje se)

Napříč sezonou se vám zatím docela daří zvládat těžké zápasy, v těch papírově slabších naopak často klopýtáte. Může to být ve finále vaše výhoda?

„Máte pravdu, že některé důležité zápasy, třeba v evropské kvalifikaci, jsme zvládli lépe. Tohle bude jenom jedno utkání, v tom je to jiné. Rozhodne se na hřišti.“

Jaký je zdravotní stav Adama Hložka, který naposledy nenastoupil do utkání s Hradcem Králové kvůli svalovému zranění?

„Adam by měl v úterý večer trénovat. Potom se rozhodneme, jestli bude k dispozici, nebo ne.“

Vnímáte, že výsledek finále může do velké míry ovlivnit i vaší pozici?

„Pane Vacek, pokud máte nějaké informace, tak je napište. Já mám vždycky skvělý pocit.“