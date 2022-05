Petrželu štve nový termín finále: Všichni mají naplánované dovolené

Marně lovil v paměti, kdy by rozhodčí kvůli nepřízni počasí odložil zápas těsně před výkopem. A to už Milan Petržela s fotbalem něco prožil. Každopádně má před sebou ještě minimálně dva roky špičkového fotbalu. V rozhovoru potvrdil informace iSport.cz, že se Slováckem prodlouží po sezoně kontrakt. „Mám ji na stole,“ přitakal.

Takže to bude formalita?

„Ještě je potřeba se o tom trošku pobavit. Ale nemám problém smlouvu prodloužit. Kdybych udělal pětikilo (v odehraných ligových zápasech), bylo by to super. Záleží na zdraví. S vedením jsme si vyměnili pár názorů a potkali jsme se tam, kde by to oběma stranám vyhovovalo.“

Jak nesete odložení finále MOL Cupu?

„Málokdo se s takovou situací někdy setkal. Je to zvláštní pro nás všechny. Byli jsme nachystaní na zápas, těšili jsme se, že to vypukne. Počasí ale nikdo neovlivní. Trošku si s námi pohrálo. Když jsme měli jít na rozcvičku ven, voda tekla po schodech dolů do šatny a hřiště bylo pod vodou. Balon by se ani nekutálel. Bylo poměrně jasné, že se hrát nebude.“

Hrát se má znovu až 18. května. Vidíte v tom nějakou výhodu?

„Vůbec žádná tam není. To je po sezoně, všichni mají naplánované a zaplacené dovolené. Nikdo z nás hráčů to neuvítá. Navíc jsme byli kompletní. Je to teď celé zamotané. Chtěli jsme hrát ve čtvrtek. I Sparta. Ale FAČR má prý náhradní termín 18. května. Nevím, jestli se s tím ještě dá něco dělat.“ (pozn.: podle delegáta utkání Sparta se čtvrtečním termínem nesouhlasila)

Dokážete se znovu nabudit?

„Až nastane den toho zápasu, zase to v nás vybouchne. V tom problém nebude.“

Chtěl některý z vašich spoluhráčů navzdory nevlídnému počasí nastoupit?

„To ne. Je to o zdraví a nebylo by to koukatelné. Nebavilo by to nás, ani diváky. Tímto by nikdo nic nezískal. Všichni jsou z toho trošku v šoku. Nikdo se s tím nesetkal, jsme z toho vykulení. Já jsem o víkendu nehrál, měl jsem menší zdravotní problémy. Chtěl jsem se pošetřit na pohár.“

Kolik lidí se vydalo na utkání z vaší rodné vsi Hoštice-Heroltice?

„Sháněl jsem hodně lístků. Naštěstí to mají domů kousek. Hůř jsou na tom ti z Prahy. Jestli si kvůli tomu vzali třeba i dovolenou…Tak přijedou ještě jednou.“ (úsměv)

Jak budete nyní hledat motivaci pro zbytek ligové soutěže?

„Budeme normálně trénovat a připravíme se na finále poháru jako by se tohle nestalo. Teď jedeme na ligu. Hrajeme na Slavii, na Spartě. Vždycky chcete porazit Pražáky. S motivací nebude žádný problém. Já fandím Plzni. Doufám, že už si titul pohlídá. Měla by to zvládnout.“

