Slovácko - Sparta: finále spláchl déšť. Na novém termínu se kluby neshodly

Byla to věc, která se po oficiálním odložení finále řešila jako první. Jaký bude náhradní termín? Kluby se v tomto směru neshodly. Slovácko chtělo hrát hned druhý den, tedy ve čtvrtek. Sparta s vědomím, že jí v neděli čeká náročné ligové utkání v Plzni, odmítla.

„Komunikace byla standardní, rozhodčí oznámil své rozhodnutí. Pak padly nějaké možnost, jestli by se to nedalo odehrát ve čtvrtek. S tím Sparta vzhledem k nabitému programu měla problém. Tento návrh proto neakceptovala,“ vysvětlil delegát utkání Jan Zahradníček.

Je nicméně otázkou, v jakém stavu by hrací plocha o čtyřiadvacet hodin později vůbec byla.

„Pokud by nepršelo, hřiště by vodu vstřebalo. Jsou tu odvodňovací kanálky, klub by mohl učinit opatření. To jsou ale jen spekulace,“ doplnil delegát.

Konečné datum musí potvrdit řídící orgán, podle všeho se ale finále odehraje 18. května. Tedy přesně o dva týdny později. V momentě, kdy už bude za ligovým ročníkem zatažená opona.

„Bohužel jsme neměli jinou možnost, než utkání odložit. Především z důvodu ochrany zdraví hráčů. Kluby s tím byly srozuměny a souhlasily. Byla to nejlepší možná varianta,“ pokýval hlavou hlavní rozhodčí Ladislav Szikszay.

VIDEO: Sparťané i v lijáku děkovali fanouškům, kterých na stadion Iva Valenty dorazilo několik stovek. Čvanačara a Haraslín si dokonce užili před kotlem za brankou pořádně mokrou rybičku.

Slovácko - Sparta: Místo gólů skáčou sparťané rybičky do bazénu. Hráči poděkovali fanouškům Video se připravuje ...

Původní informace zněla, že se výkop zápasu odsune na osmou hodinu večerní. Velice rychle ale bylo evidentní, že ani tohle není řešení. Čtyřicet minut před začátkem utkání už bylo hřiště de facto pod vodou, předpověď navíc značila, že se průtrž nezastaví až do středeční půlnoci.

„Byli jsme na hrací ploše hodinu a půl před zápasem, po té první děšťové průtrži. Šedesát procent procent plochy bylo pod vodou, po druhé vlně jsme předpokládali, že utkání budeme nuceni odložit. Zároveň jsme věděli, že musíme udělat všechno pro to, aby se to zvládlo. Počkali jsme dalších pětadvacet minut, ale situace se nelepšila,“ vysvětlil Szikszay.

Voda navíc nezasáhla pouze hrací plochu, postupně se odvalila až do útrob stadionu Miroslava Valenty. Přes vstupní tunel dotekla dokonce až do kabiny rozhodčích.

„To jsem za čtrnáct let, co pískám, ještě nezažil,“ usmál se hořce sudí.

Na vrchol poháru si tak budou muset fanoušci ještě několik dní počkat. Slovácko se Spartou si střihnou ještě jedno dostaveníčko příští středu, v předposledním kole nadstavby FORTUNA:LIGY. A o týden později už snad opravdu i pohárové finále…

Slovácko - Sparta: Chorea nevyšla vniveč. Fanoušci obou týmů skandují a podporují i přes odložení Video se připravuje ...

Vítěz se dočká lepšího nasazení

Do základní sestavy Sparty se pro finále vrátil Adam Hložek, Pavel Vrba chtěl vsadit i na Bořka Dočkala. Duel, který měl napovědět i o dalším Vrbově osudu na Letné, ale spláchl déšť.

Triumf v domácím poháru znamená účast v kvalifikaci Evropské konferenční ligy. Po zákazu startu ruských klubů v příštím ročníku soutěží UEFA kvůli válce na Ukrajině a úpravě nasazení zasáhne vítěz MOL Cupu až do třetího předkola, přičemž při shodě okolností se ještě může posunout i do Evropské ligy.

Slovácko prohrálo finále v letech 2005 a 2009, v druhém případě dokonce jako druholigové mužstvo. Letenští z dosavadních 11 pohárových finále v samostatné historii uspěli v sedmi případech. Naposledy před dvěma lety, kdy v souboji o trofej zvítězili v Liberci 2:1.