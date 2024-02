Čas na nápravu, derby týden startuje. Tak jinak než na podzim, pánové!

Úřadující mistři dorazili na konci září do Edenu, v kabině našli flipchart s nápisem Smrt Spartě, navíc v místnosti bylo dost teplo. Nic moc uvítání, jehož detaily se navíc dostaly i ven, stalo se další rozbuškou mezi oběma tábory.

Jakoby nestačilo, co se dělo na trávníku a tribunách. Vždyť i trenéři Jindřich Trpišovský s Brianem Priskem, dvě hlavní hvězdy ligy, byli na pozápasové tiskovce viditelně zaražení. Nečekali, kam se událost podzimu sesune.

„Musíme si přiznat, že to derby nebylo hezké, vlastně skoro v žádném aspektu,“ pronesl Priske. „Strašně málo pozitivních a hodně negativních emocí. Pro mě obrovské zklamání. Čekal jsem podobný zápas jako ty tři derby na jaře, hezké akce. Tohle je návrat zpátky k tomu, co nikdo nechceme,“ přidal se Trpišovský.

Nyní je čas na nápravu.

Už ve středu v Edenu bude vše pod dohledem velkého bosse Slavie. „My jsme Sparta, Slavia, dva kluby, které se z podstaty v té sportovní výkonnosti musí na hřišti trošku jakoby nenávidět. Nebojím se říct, že bez takové částečně korektní nenávisti, myslím, by to nebylo úplně normální. Co na posledním derby ale za mě nebylo v pořádku, byly některé naše nezvládnuté procesy hostitele, což mě mrzí,“ přiznal Jaroslav Tvrdík ve společném rozhovoru s Františkem Čuprem, místopředsedou představenstva Sparty, pro Ligu naruby. „To soupeření má mít sportovní rivalitu až nenávist, ale má to být fér soupeření. V tomhle já na poslední derby nevzpomínám rád a budeme se snažit, aby nyní bylo lépe pořadatelský zvládnuté. A dokonce se zpětně chci Františkovi omluvit,“ doplnil.

Bitvy rivalů: zasněžená Letná, historický direkt i finále poháru Video se připravuje ...

Čuprova reakce byla pochopitelná: „Nejprve musím poděkovat Jaroslavovi za to, co teď řekl, protože to chce odvahu. Velice si toho vážím. Díky moc, můj respekt. A musím říct, že my jsme měli možnost se o tom společně bavit a věřím, že asi na obou stranách jsme za tím udělali tlustou čáru. Každé derby přináší nové zážitky a nové zkušenosti. Takže já se těším na ta dvě další. My jsme za derby sklidili pokárání i v rámci ligového grémia, kde nám někteří funkcionáři řekli, že bylo přes čáru, což jsme vzali.“

Poutavá slova, to rozhodně.

Šéfové tedy vědí, jak na to. Přidat se musí i hráči s trenéry. Také oni měli na podzimní blamáži nepopiratelnou „zásluhu“. První zneužili toho, že sudí Ladislav Szikszay mírně povolil metr a už zápas nechytil zpět do rukou. Fotbalisté to ihned rozpoznali a už to jelo: Angelo Preciado měl jít ven za faul na Lukáše Provoda, Jan Bořil hned na začátku zbytečně vlétl do Jana Kuchty. Jen rozehrávky (a dohady kolem nich) přímých kopů zabraly neuvěřitelných jedenatřicet minut. K tomu potyčky - například Bořil vs. Ladislav Krejčí, auty, a tak dále.

Anketa Kdo postoupí z derby do semifinále MOL Cupu? Slavia Sparta

Hrálo se nuzných pětatřicet minut, nejméně ze všech zápasů v ročníku. Přitom se proti sobě postavily dva bezesporu fotbalově (kondičně, technicky, takticky, individuálně, týmově) nejlepší mančafty.

„Mužstva jsou si úrovní hodně blízko. Proto je atmosféra vyhrocenější než v minulých letech. Vědí to hráči, fanoušci, média, na hráče to může dolehnout. I když Priske i Trpišovský preferují fotbalovost, snaží se udělat všechno pro to, aby ten zápas zvládli,“ glosuje podzimní průběh Roman Polom, bývalý hráč Sparty a expert deníku Sport. „A v českém DNA je - podle mě - zakořeněné, že když se dostaneme pod nějaký tlak, do emocí, těžkých situací, upřednostníme destrukci před konstrukcí, sklouzneme k jednoduchosti. V derby to pohltilo i zahraniční hráče,“ upozorňuje.

Jde o to, aby přišla změna. Je to vůbec v derby, tom NEJ zápase, možné?

„Vlastně si to nemyslím, ale vždycky doufám,“ prohlásil Priske v inteview pro Ligu naruby. „Když hledáte intenzitu, souboje, když se těšíte na týmy, které opravdu chtějí vyhrát, tak to derby mělo všechno. Byl to velký boj. Krev, lokty, červené karty, penalty… Ale z fotbalové perspektivy a z pohledu toho, co bychom normálně chtěli hrát, jsem něco postrádal: rádi bychom hráli víc fotbal.“

Memento plus vzpomínka na poslední pohárové finále na Letné, které bylo skvělé a fotbalové, by tomu mohly pomoci. Navíc je tam i faktor dalšího posunu obou mančaftů směrem k pohárové, kontinentální úrovni.

„V jiných velkých utkáních v Evropě, třeba v El Clásicu, jsou také emoce. Ale zůstane tam i ta fotbalovost. Tak to vidím v Evropě. Kluci tam hrají, věřím, že trenéři udělají všechno pro to, aby to bylo jako v pohárech,“ říká Polom.

To by šlo, zápasy Slavie s AS Řím či Sparty s Galatasaray jsou dobrá pozvánka a vzor. Takové derby chceme!