SESTŘIH: Slavia – Sparta 2:3 po prodloužení. Velký obrat, derby rozhodla penalta

Apel byl vyslyšen. Derby bylo ostré, výživné, emocionální, ale také plné velkých výkonů. Takový Mojmír Chytil s Oscarem Dorleym na straně Slavie či Victor Olatunji s Kaanem Kairinenem ve sparťanském…

Podzimní ligové soužení je - snad - zapomenuto. Ostatně uvidí se v neděli, kdy je na programu ligový střet velkých na Letné.

Ale pozor! V Edenu nešlo o žádný srandamač. Ani náhodou. Konala se obří bitva. Fyzicky šli borci do maxima. Vždyť takový David Zima se najednou na konci první části prodloužení zjevil na hrotu. Nedosáhl na míč, zůstal ležet a dlouze se vydýchával. Jel prostě na krev.

Vrchol bitvy přišel v druhém prodloužení. Za stavu 2:2 střídající Adam Karabec centroval, letící míč plácl do ruky Tomáše Vlčka. Video poradilo Karlu Roučkovi: penalta! Sám Karabec ji proměnil, dotvořil tak otočku skóre a postup do semifinále.

„Máme to fantasticky rozehrané, vedeme 2:0 a ten zápas ztratíme, to se nesmí stát. Stalo se nám to víckrát, musíme se z toho poučit. Teď s tím nic neuděláme, pokusíme se v neděli o nápravu,“ lamentoval domácí útočník Ivan Schranz. „Oba týmy mají kvalitu, když se soustředí na fotbal, je z toho zajímavý zápas. Zase padlo pět gólů, rozhodují chyby, detaily. Prohráli jsme takový zápas gólem z penalty, jsme smutní. Zápas měl slušnou fotbalovou úroveň, oba týmy se v prodloužení vydaly na maximum. Výsledek byl pro nás krutý,“ doplnil kouč Jindřich Trpišovský.

„Je to velké vítězství, pro tým jde o dobrý impuls. Užijeme si to a připravíme se na neděli, kdy to bude jiný zápas,“ pravil sparťanský trenér Brian Priske.

Pro jeho tým to nebylo v Edenu snadné. Vítejte v pekle! Vzkaz pro Spartu, který pokryl půl stadionu, se takříkajíc zhmotnil. A to především do vstupů do jednotlivých částí hry.

Moc, jakou slávisté udeřili na rivala na startu střetnutí, byla až hmatatelná. Frmol na trávníku, do toho emoce. Tomáš Holeš i Conrad Wallem divoce hecovali fanoušky. Hned ve 2. minutě se domácí dostali k rohu. Zdálo se, že Sparta nemůže odolat, jenže nakonec ji Slavia vysvobodila sama.

V 8. minutě chybovali Igoh Ogbu gólmanem Alešem Mandousem při rozehře a velkou šanci měl Indrit Tuci. Nedal - ukázal však koncept první půle. Slavia občas zachyboval, hosté se hnali vpřed, jenže nebyli precizní. Konkrétně opět Tuci po úniku ani nevystřelil.

A tak se podruhé otevřelo peklo. Ve 39. minutě nešel kapitán hostů Ladislav Krejčí do hlavičky, Asger Sörensem prohmátl v následném souboji s Mojmírem Chytilem (mimochodem vynikajícím), jehož přihrávku poslal za Vojtěcha Vorla. Nebyla to však jediná rána do letenských plánů. Chvíli po pauze Vorel nedobře vyrazil střelu Lukáše Masopusta a míč Dostrčil do brány El Hadji Diouf.

Slavia byla nahoře. „Týmy na sebe hodně tlačily, klíčový moment byl pro nás za stavu dva nula, kdy Oscar mohl jít sám na bránu a vyřešili jsme situaci špatně, to byla škoda,“ litoval trenér Slavia.

Není divu, hosty totiž vysvobodil forvard s uměním dávat velké góly. Victor Olatunji. Snížení bylo jedním z výrazných dílů seriálu trvajícího od prvního hvizdu. Krajané Ogbu a Olatunji spolu doslova zápasili - fér, ale drsně. Urostlí svalovci si nic nedarovali. Navrch měl většinou slávistický stoper, v hlavičkových soubojích je jeho dynamika neuvěřitelná.

Přesto se dostal do dvou prekérních chvil. V prvním poločase se přes něj Olatunji přehnal, sudí Karel Rouček však usoudil, že sparťan fauloval. Po změně stran už forvard využil Ogbuovo zaváhání, dostal se do úniku a skóroval. „Ta chyba mrzí, trošku nás rozhodila, protože jsme v tu chvíli hráli výborně,“ upozornil Trpišovský.

Nebyl to Olatunjiho poslední šíp do slávistického srdce. V 70. minutě Kaan Kairinen špičkově vysunul Angela Preciada, jeho centr byl sražen k Olatunjimu a ten se prosadil svižnou ranou po zemi.

„Těžký zápas, jsem nadšený za trofej pro nejlepšího hráče zápasu, patří celému týmu. Museli jsme být kompaktní a dokázali to ve druhé půli. Zlepšili jsme se a proto jsme si zasloužili vyhrát,“ radoval se Olatunji.

Spartě pomohly k rozmachu rovněž trenérovy tahy. Brian Priske postupně střídáními změnil hru na tři zadáky, pět záložníků a dva útočníky. Šéf Krejčí se posunul do centra středové formace, v defenzivní trojce ho zaskočil rutinér Jaroslav Zelený. Pravého wingbeka si zkusil Lukáš Sadílek. Domácí i dál spoléhali na výjimečného Chytila, v záloze vládl Oscar, k němuž se přidal Ševčík.

„V první půli jsem trochu postrádal kvalitu v zakončení, ale tým zůstal klidný, soustředěný. Drželi jsme při sobě a hlavně proměnili naše šance,“ hodnotil Priske.

V Edenu se při sparťanském angažmá představil potřetí - a poprvé vyhrál.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 39. Schranz, 48. Diouf Hosté: 55. Olatunji, 70. Olatunji, 114. Karabec Sestavy Domácí: Mandous – Holeš (C) (89. Vlček), Ogbu, Zima – D. Douděra (106. Tomič), Masopust (71. P. Ševčík), Oscar, Diouf (114. Bořil) – Schranz (71. Provod), Chytil, Wallem (78. Tijani). Hosté: Vorel – Sørensen (112. Vitík), Panák, Krejčí ml. (C) (103. Karabec) – Preciado (71. Sadílek), Laçi (71. Solbakken), Kairinen, Ryneš – Tuci (58. Zelený), Olatunji, Birmančević (58. Kuchta). Náhradníci Domácí: Kolář, Bořil, Vlček, Tomič, Provod, Ševčík, Tijani Hosté: Surovčík, Vitík, Zelený, Solbakken, Sadílek, Karabec, Kuchta Karty Domácí: Holeš, Masopust, Tomič, Bořil Hosté: Preciado, Kuchta, Vitík, Zelený, Vorel, Zelený Rozhodčí Rouček – Paták, Caletka Stadion Fortuna Arena, Praha-Vršovice Návštěva 19 223 diváků

