Předplatné

Střihavka po další remíze končí. Pardubice volí domácí řešení, bude jen dočasné?

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Plichta naštvala oba týmy. Teah a Botos? Velké zklamání, mají na víc. Obstál jen Halinský • Zdroj: isport.tv
Bývalý kouč Pardubic Jiří Krejčí
Trenér Pardubic David Střihavka v utkání proti Slovácku
Trenér David Střihavka z Pardubic
Trenér Pardubic David Střihavka v utkání proti Slovácku
Nojus Audinis z Teplic, Vojtěch Patrák z Pardubic a Michal Bílek z Teplic
Benjamin Nyarko z Teplic a Louis Lurvink z Pardubic
Robert Jukl z Teplic a Vojtěch Patrák z Pardubic
11
Fotogalerie
Jiří Fejgl
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Turbulentní pondělí pokračuje, po konci Miroslava Koubka v Plzni se hlásí další trenérská změna. Pardubice ukončily spolupráci s koučem Davidem Střihavkou. Důvodem je poslední místo v tabulce, ani jedna výhra, pouhé čtyři body a také bobtnající ambice klubu, který nedávno koupil miliardář Karel Pražák. Do středečního střetu s Baníkem by měl mužstvo vést Jiří Krejčí, místní trenérská legenda. Zda půjde o dočasné řešení, se uvidí.

Bylo to snad poprvé, kdy sestoupil dolů ke střídačce. Při nedělním utkání v Teplicích, kde Pardubice urvaly bod za bezbrankovou remízu, trávil Jiří Krejčí nějaký čas vedle hostující lavice.

Davidovi Střihavkovi za zády.

V této pozici byl vlastně už od března, kdy se vrátil poblíž týmu, jemuž šéfoval dohromady devět let. Stal se takzvaným konzultantem sportovního ředitele, měl týmu bojujícímu o záchranu pomoc zkušeností.

„Jsem mile překvapen, jaký kus cesty Pardubice za poslední dva roky urazily. Zázemí pardubického stadionu splňuje v Česku nejvyšší měřítko. Pro mě je to velice příjemný návrat do srdcového klubu. Budu se snažit předat zkušenosti trenérům i samotným hráčům. Bude to časově náročné, ale věřím, že to společně zvládneme,“ řekl tehdy Krejčí.

Anketa
Kdo skončí v Chance Lize poslední a přímo sestoupí?
Pardubice
Teplice
Slovácko
někdo jiný
Celkově 750 hlasů

Pardubice se nakonec zachránily v baráži. Rovněž v aktuálním ročníku však paběrkují. Proto končí David Střihavka a Krejčí je zpět. Jeho pomocníkem by měl být bývalý obránce Pavel Němeček, dosud Střihavkův asistent. Jedná se také o možnosti setrvání některých členů nynějšího realizačního týmu.

Pardubice čekají v týdnu dva klíčové střety, ve středu přijede Baník, v sobotu Karviná. Uvidí se, zda nebude Krejčí jen záskok. Dlouhotrvající zájem Pardubic o Martina Hyského není tajemstvím, nyní se také objevuje jméno Marka Jarolíma, kouče Jihlavy, jenž je podobně jako Střihavka spjat se Slavií.

Každopádně první Střihavkovo angažmá v lize končí předčasně. „Vím, jaká je moje pozice, nejsem naivní,“ říkal trenér před utkáními se Slováckem a Teplicemi. „Není na co čekat. Říkal jsem to klukům v realizáku, sám sobě jsem si položil otázku a odpověděl si, že se teď musíme chovat jako krizový management. Zvládnout zápasy výsledkově, ať se děje, co se děje. Nekoukat na nějakou krásu,“ doplnil.

Jenže přišly dvě remízy - a navrch trenérův vyhazov.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1081122:1025
2Slavia1073021:724
3Jablonec1073016:624
4Zlín1052313:1117
5Plzeň1043317:1015
6Karviná1050516:1415
7Liberec1043315:1315
8Olomouc104337:615
9Bohemians94239:1014
10Hr. Králové1033414:1612
11Ml. Boleslav922515:248
12Dukla101457:147
13Baník91356:126
14Slovácko101366:136
15Teplice101369:176
16Pardubice90459:194
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů