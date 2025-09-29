Střihavka po další remíze končí. Pardubice volí domácí řešení, bude jen dočasné?
Turbulentní pondělí pokračuje, po konci Miroslava Koubka v Plzni se hlásí další trenérská změna. Pardubice ukončily spolupráci s koučem Davidem Střihavkou. Důvodem je poslední místo v tabulce, ani jedna výhra, pouhé čtyři body a také bobtnající ambice klubu, který nedávno koupil miliardář Karel Pražák. Do středečního střetu s Baníkem by měl mužstvo vést Jiří Krejčí, místní trenérská legenda. Zda půjde o dočasné řešení, se uvidí.
Bylo to snad poprvé, kdy sestoupil dolů ke střídačce. Při nedělním utkání v Teplicích, kde Pardubice urvaly bod za bezbrankovou remízu, trávil Jiří Krejčí nějaký čas vedle hostující lavice.
Davidovi Střihavkovi za zády.
V této pozici byl vlastně už od března, kdy se vrátil poblíž týmu, jemuž šéfoval dohromady devět let. Stal se takzvaným konzultantem sportovního ředitele, měl týmu bojujícímu o záchranu pomoc zkušeností.
„Jsem mile překvapen, jaký kus cesty Pardubice za poslední dva roky urazily. Zázemí pardubického stadionu splňuje v Česku nejvyšší měřítko. Pro mě je to velice příjemný návrat do srdcového klubu. Budu se snažit předat zkušenosti trenérům i samotným hráčům. Bude to časově náročné, ale věřím, že to společně zvládneme,“ řekl tehdy Krejčí.
Pardubice se nakonec zachránily v baráži. Rovněž v aktuálním ročníku však paběrkují. Proto končí David Střihavka a Krejčí je zpět. Jeho pomocníkem by měl být bývalý obránce Pavel Němeček, dosud Střihavkův asistent. Jedná se také o možnosti setrvání některých členů nynějšího realizačního týmu.
Pardubice čekají v týdnu dva klíčové střety, ve středu přijede Baník, v sobotu Karviná. Uvidí se, zda nebude Krejčí jen záskok. Dlouhotrvající zájem Pardubic o Martina Hyského není tajemstvím, nyní se také objevuje jméno Marka Jarolíma, kouče Jihlavy, jenž je podobně jako Střihavka spjat se Slavií.
Každopádně první Střihavkovo angažmá v lize končí předčasně. „Vím, jaká je moje pozice, nejsem naivní,“ říkal trenér před utkáními se Slováckem a Teplicemi. „Není na co čekat. Říkal jsem to klukům v realizáku, sám sobě jsem si položil otázku a odpověděl si, že se teď musíme chovat jako krizový management. Zvládnout zápasy výsledkově, ať se děje, co se děje. Nekoukat na nějakou krásu,“ doplnil.
Jenže přišly dvě remízy - a navrch trenérův vyhazov.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|10
|8
|1
|1
|22:10
|25
|2
Slavia
|10
|7
|3
|0
|21:7
|24
|3
Jablonec
|10
|7
|3
|0
|16:6
|24
|4
Zlín
|10
|5
|2
|3
|13:11
|17
|5
Plzeň
|10
|4
|3
|3
|17:10
|15
|6
Karviná
|10
|5
|0
|5
|16:14
|15
|7
Liberec
|10
|4
|3
|3
|15:13
|15
|8
Olomouc
|10
|4
|3
|3
|7:6
|15
|9
Bohemians
|9
|4
|2
|3
|9:10
|14
|10
Hr. Králové
|10
|3
|3
|4
|14:16
|12
|11
Ml. Boleslav
|9
|2
|2
|5
|15:24
|8
|12
Dukla
|10
|1
|4
|5
|7:14
|7
|13
Baník
|9
|1
|3
|5
|6:12
|6
|14
Slovácko
|10
|1
|3
|6
|6:13
|6
|15
Teplice
|10
|1
|3
|6
|9:17
|6
|16
Pardubice
|9
|0
|4
|5
|9:19
|4
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu