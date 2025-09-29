Derby plné šoků, Skuhravý má na Slovensku ultimátum. Přijde do Košic Látal?
Čtyři body, poslední místo, za sebou derby zápas plný šoků, přesto stále velmi dobré renomé, které by mohl znovu rozvíjet v Česku. Roman Skuhravý, trenér Košic uzavírajících tabulku slovenské ligy, žije aktuálně na hraně, uvidí se, zda si udrží angažmá na poutavém stadionu. Pokud ne, je podle všeho připravena další pro Česko velmi interesantní varianta - Radoslav Látal.
Na tribunách stadionu, který je větším bráškou Malšovické arény v Hradci Králové, bylo v napětí pomalu 9 tisíc lidí. Tolik tady nechodí, ale hrálo se přece velké derby - Košice uvítaly Prešov. Vraňare vs. Koňare, východoslovenská klasa!
Dva velké kotle hnaly své hráče, popěvků o bastardech si fanoušci užili dosyta. Atmosféra byla velmi dobrá, i když se proti sobě postavil desátý s dvanáctým celkem tabulky. Lépe na tom byli hosté, v tabulce drželi tříbodový náskok, což po remíze 2:2 vydrželo. Navíc domácí mohli dopadnout ještě mnohem hůř.
Protože… Ve druhé minutě nastavení získali Prešované obří výhodu. Penalta. Zdála se přísná, VAR však neintervenoval a bylo jasno. Martin Regáli, protřelý to střelec, jenž kopal v Belgii i Karviné, však selhal. Domácí gólman Matúš Kira (tentokrát dostal přednost před z Českých Budějovic známým Dávidem Šípošem) skočil k levé tyči a zasáhl.
Vyhrál tak souboj kamarádů, pánové se totiž potkali na štaci v Michalovcích. „Známe se dobře, a to je pro brankáře horší, protože on zná mě a já znám jeho. Ví, že něco vymyslím, a naštěstí mě napadlo něco dobrého,“ vykládal pak Kira novinářům. „Vím, že jako fotbalista je to parchant. Je to skvělý kluk, ale na hřišti se tak chová, myslím to v dobrém. Počkal jsem až do poslední chvíle a snažil se trefit do strany. Trenér brankářů nám řekl, kam to pošle, on to tam však nekopl, takže to nakonec byl dobrý instinkt,“ dodal.
Skuhravý dostal bodové ultimátum
V tu chvíli podle všeho zachránil krk Romanovi Skuhravému. Trenér by v případě prohry podle všeho skončil. Dokonce se v Košicích mluvilo o novém jménu. Tím by se měl stát další Čech Radoslav Látal, jenž na Slovensku zvládl velké věci s Trnavou.
Zvěsti jsou to pravdivé, Látal, jenž má už přes rok volno od konce v Jablonci, je s klubem v kontaktu. Na druhou stranu však řeší i další varianty.
Po remíze, při níž celek ukázal pár Skuhravého typických akcí, tedy výstavbu hry, otočení, trpělivost s balonem, ale také mraky zejména individuálních nedostatků, padesátiletý odborník zůstává.
„Sám žádný tlak necítím. Budu trenérem po zbytek svého života a je mi jedno, jestli trénuji Košice nebo žáky v Příbrami. Dělám vše, co je v mých silách, abych svou práci vykonával co nejlépe, a stanovuji si vlastní standardy. Kdybych měl pocit, že týmu už nemám co nabídnout, byl bych první, kdo by odstoupil,“ pronesl sám kouč.
Košice každopádně musí zabrat, do reprezentační přestávky je čekají těžké duely s Dunajskou Stredou a Žilinou, trenér měl dokonce dostat bodové ultimátum. Na druhou stranu, Skuhravý má velmi dobré jméno také v tuzemsku a může být zapojen do současných trenérských veletočů. Místa - zdá se - budou.