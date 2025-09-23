Předplatné

ONLINE: Brozany - Slavia 0:0. Mistrovi se vrací Vlček i Fully, tři debutanti

O zápas proti Slavii byl v Brozanech velký zájem
O zápas proti Slavii byl v Brozanech velký zájemZdroj: Pavel Mazáč (Sport)
Do Brozan přijela Slavia, vstupenka stála 350 korun
O zápas proti Slavii byl v Brozanech velký zájem
Pro fotbalové kluby z nižších soutěží začíná svátek. Do MOL Cupu vstupuje Slavia, která se v rámci 3. kola domácího poháru představuje v Brozanech. Třetiligový klub z městyse kousek od Litoměřic se na příjezd mistra Chance Ligy a účastníka Ligy mistrů ve velkém připravoval. (VÍCE čtěte ZDE>>>) V dalších utkáních Slovácko zavítá na hřiště Horních Ředic, Táborsko vyzve Karvinou. Všechny zápasy sledujte ONLINE na webu iSport.

