Los MOL Cupu ONLINE: dvojice pro osmifinále, oba kluby z Brna budou hrát doma

Zbrojovka v MOL Cupu vyřadila Teplice
Zbrojovka v MOL Cupu vyřadila TepliceZdroj: ČTK / Uhlíř Patrik
Pohár FAČR
Už jen šestnáct týmů zůstává ve hře o triumf v MOL Cupu, dnešní losování určí osmifinálové dvojice. V osudí je třináct týmů z první ligy, druholigové brněnské celky Zbrojovka s Artisem a divizní Nové Sady, které v olomouckém derby překvapivě vyřadily Sigmu, obhájce vítězství. Týmy jsou podle pohárového koeficientu rozděleny na nasazené a nenasazené, kluby z nižších soutěží mají jistotu zápasu doma. Kdo na koho narazí? ONLINE přenos z losování sledujte od 10.00 na iSportu.

Nasazené týmy: Slavia, Plzeň, Ostrava, Sparta, Jablonec, Hradec Králové, Bohemians, Karviná

Nenasazené týmy: Mladá Boleslav, Slovácko, Dukla, Pardubice, Zlín, Zbrojovka Brno, Artis Brno, Nové Sady

Losování 4. kola MOL Cupu

