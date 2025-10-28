Předplatné

MOL Cup ONLINE: Jablonec - Dukla 1:0. Karviná postoupila přes Slovácko

Denny Samko rozhodl o postupu Karviné přes Slovácko
Karviná hostí v osmifinále MOL Cupu Slovácko
iSport.cz, ČTK
Pohár FAČR
Dvěma zápasy startuje osmifinále MOL Cupu. Karviná zdolala trápící se Slovácko 1:0, jediný gól vstřelil v závěru po hezké individuální akci Denny Samko. Jablonec hostí Duklu, potvrdí Severočeši dobrou formu z Chance Ligy? ONLINE přenos sledujte na iSportu.

Oba trenéři v Karviné oproti víkendovým ligovým zápasům zamíchali se složením základní sestavy, změnu udělali i na brankářském postu. Hrál se vyrovnaný zápas s řadou šancí na obou stranách, více možností mělo v úvodním dějstvím Slovácko. Domácí několikrát zachránil gólman Neuman, v jednom případě po čtvrthodině pak tyč.

Po změně stran byla naopak nebezpečnější Karviná a také hostům pomohla branková konstrukce. Když už se zdálo, že zápas v základní hrací době postupujícího nepozná, napřáhl v 90. minutě zpoza vápna střídající Samko a s lehkou pomocí tyče překonal Heču.

Karviná potvrdila povedený začátek pod novým trenérem Markem Jarolímem, po jeho příchodu ve třech soutěžních zápasech dvakrát zvítězila a jednou remizovala. Slovácko naopak již počtvrté za sebou neskórovalo a soupeři neoplatilo ligovou prohru 1:2 z konce září.

