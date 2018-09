Hrdina Slavie Zmrhal: Můj nejhezčí gól. Ocenil Plašilův výkon

Byl to nejhezčí gól, co jste kdy dal?

"Myslím, že jo. Teda ještě jsem to neviděl, ale doufám, že byl hezkej. (usmívá se)

Pravidelně se trefujete ve velkých zápasech – dal jste góly Plzni, Spartě... Asi vám utkání s velkými soupeři sedí, že?

„Je to tak, nevím, čím to je. Jsem rád, že mi to tam padá, ale mohlo by to tam padat víc i v jiných zápasech.“

Utkání jste poměrně suverénně zvládli, mohli jste ale nastřílet víc branek. Co říkáte na výkon Slavie?

„Dobře jsme se na soupeře připravili a všichni jsme odvedli maximum. Musíme ale ve druhé půli, když vedeme zápas, přidat víc klidu.“

Za Bordeaux nastoupil Jaroslav Plašil. Stihl jste s ním prohodit pár slov?

„Ne ne, vůbec jsem s ním nestihl mluvit.“

Co jste říkal jeho výkonu?

„Byl jedním z nejlepších hráčů soupeře. Na hřišti byla vidět jeho zkušenost, schopnost podržet balon.“

Už druhé utkání v řadě nastoupil na pozici „desítky“ místo Jana Sýkory Ibrahim Traoré, posila ze Zlína. Jde o kvalitní posilu?

„Je to kvalitní hráč, to je vidět na jeho výkonech. Je tady chvíli, musíme si na hřišti na sebe ještě malinko zvyknout. Ale v obou zápasech ukázal, co v něm je.“

Jedná se o typologicky jiného fotbalistu než je Sýkora. Může být o to hra Slavie variabilnější, když trenér bude volit mezi dvěma odlišnými hráči na jednu pozici?

„Určitě může, je to samozřejmě jiný typ hráče než Syky. Máme každopádně kvalitní i další hráče na lavičce, co čekají na šanci. Možná se v nějakém zápase i sestava vymění a bude hrát někdo jiný.“

