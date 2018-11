Hübschman si v Astaně sám tlumočil a vyhlásil: Je načase vyhrát!

Počítáte často? Dá se vůbec s dvěma body po třech zápasech postoupit?

„Šli jsme do Evropské ligy s tím, abychom hráli důstojnou roli. Tohle myslím plníme – a teď by bylo načase udělat víc bodů než jeden. To je první cíl.“

A druhý?

„Snažit se jít za postupem.“

Který soupeř byl pro vás zatím nejtěžší?

„Astana doma.“

Vážně? Uhráli jste s ní remízu 1:1.

„Nejhorší výsledek máme ze zápasu v Rennes (Jablonec prohrál 1:2), ale nejvíc problémů nám dělala Astana. Má dost dobrých hráčů. Hodně gólů střílí Tomasov, důležití jsou oba stopeři a gólman Erič. Chtěl bych zmínit taky útočníka Kabanangu: nedává sice tolik gólů, ale pro tým je klíčový.“

Před cestou do Astany se mluvilo o tom, že se i v Kazachstánu budete řídit českým časem. Pomáhá to?

„Cítíme se v pohodě. Na kazašské poměry jsme vstávali hodně pozdě, ale myslím, že v tom nikdo nevidíme problém.“

Mimochodem, líbí se vám moderní aréna v Astaně se zatahovací střechou?

„Stadion vypadá pěkně. Nemá sice přírodní trávu, ale hned po losu jsme věděli, že je tady umělka. Snažili jsme se na ni připravit co nejlíp.“

Jde to vůbec, když doma hrajete na přírodním trávníku?

„Umělka je specifikum sama o sobě, soutěžní zápasy na ní nehrajeme tak často. Jako plus beru aspoň zatahovací střechu, díky ní snad nebude na stadionu taková zima.“