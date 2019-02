Evropská liga: Slavia - Genk ONLINE. Pražané vstupují do jarní části pohárů | iSport.cz

Fotbalisté pražské Slavie vstupují do vyřazovacích bojů Evropské ligy. Prosincový los jim do prvního kola play off přisoudil Genk. Slávisté se do jarní fáze pohárů dostali po 11 letech. Naposledy se jim to podařilo v sezoně 2007/08, kdy v Poháru UEFA vypadli s Tottenhamem. Proti Genku jsou Pražané mírným outsiderem. Soupeř vede s jedenáctibodovým náskokem belgickou ligu a s jedinou porážkou vyhrál svou základní skupiny Evropské ligy. "Sešívaní" postoupili do jarní fáze ze druhého místa ve skupině C, když s 10 body zaostali jen jeden bod za prvním Petrohradem. Za sebou nechali Bordeaux a Kodaň. Které z mužstev si vytvoří lepší pozici do odvety? ONLINE přenos zápasu sledujte od 18:55 na iSport.cz.