Když si kluci plní sny! Tvrdík ukázal bláznivou reakci slávistů na los | iSport.cz

Slávisté se nijak netajili přáním jet na čtvrtfinále do Anglie, takže radost byla opravdu veliká. Záběry ze šatny doprovodil Tvrdík všeříkajícím popiskem: "Když si kluci plní sny."

Kdyz si kluci plni sny :-) pic.twitter.com/1rP1h6MCBp — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) March 15, 2019

V A týmu Chelsea působil Stoch mezi lety 2008 a 2010, poprvé si za ni zahrál jako devatenáctiletý. Jednu sezonu strávil na hostování v nizozemském Twente, než jej Chelsea uvolnila na přestup do Fenerbahce Istanbul.

"Musíte říct jediné jméno - Hazard. Je to neuvěřitelný hráč. Nebo Willian. Chelsea má hráče světové třídy na každé pozici. Jsou favorité, ale se Sevillou to byl stejný případ. Můžeme jim to zkomplikovat. Doufám, že budeme mít zase štěstí a uhrajeme dobrý výsledek," hlásil Stoch po losu (celý rozhovor čtěte zde »)

Na hřišti se při dvojzápase představí i "dvojníci" Alex Král a David Luiz. Podobnost s brazilským zadákem provází český talent už dlouho, ještě jako hráč Teplic se pro Sport Magazín fotil právě po vzoru obránce Chelsea. Však si na Twitteru taky brzy vzpomněl...

