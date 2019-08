Sýkorovi v tutovce uskočil míč: Je to fotbal. Prohráli jsme si to sami | iSport.cz

Po takovém vyřazení se asi slova hledají těžko, že?

„Je to tak. Měli jsme jednoznačně vyhrát, byli jsme blízko. Chyběl nám jen jeden gól, strašně nás vyřazení mrzí.“

Sám jste měl ve 24. minutě na kopačce gól, ale netrefil jste po přihrávce do vápna míč.

„Byla to asi největší tutovka. To se stane… Je to fotbal.“

Prohráli jste si dvojzápas první nevydařenou půlí v Arménii?

„Tak to asi nejde říct. Podle mě jsme si sami prohráli celý dvojzápas. Ať už to byla první půle prvního zápasu, nebo nedostatek klidu v zakončení doma. Bohužel jsme si vybírali ve druhé půli špatné prostory. Kdybychom se pohybovali na správných místech, asi bychom časem gól dali.“

Šance jste měli i v závěrečném nastavení. Koncovka už byla ale asi hodně nervózní, že?

„Hráli jsme vabank. Chtěli jsme urvat zápas vůlí a silou, míče lítaly kolem brány… Možná ještě o to víc ve finále vyřazení mrzí.“

Hosté navíc docela chytře kouskovali hru.

„Ale jo… Bylo to tak nějak jasné, dalo se s tím počítat. Podobný průběh jsme čekali, způsobili jsme si ho ale naší nemohoucností.“

Padly dvě červené karty. Bylo utkání tak tvrdé?

„Nemyslím si, spíš rozhodčí rozdávali žluté karty úplně za všechno. Tím ale nezpochybňuji, že některé zákroky na žlutou byly.“

Velkým lákadlem byl také anglický Wolverhampton, který by vás čekal v dalším kole, ne?

„Jo, mrzí nás to hodně. Všichni jsme chtěli do třetího předkola postoupit a přes tohoto soupeře jsme taky měli, kór když jsme dali branku venku, stačilo nám vyhrát 1:0. Budeme vyřazení kousat těžce, ale už v neděli nás čeká další důležitý zápas v Českých Budějovicích. Musíme se na něj koncentrovat už od pátku.“