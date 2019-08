Sparta - Trabzonspor | Novák radil trenérovi Trabzonsporu. Výhodu Sparty vidí v sehranosti | iSport.cz

Utkání se hraje bez fanoušků. Je to nevýhoda jen pro Spartu, nebo i pro vás?

„Když se hraje před prázdným stadionem, tak to není dobré pro nikoho. Přeci jen pro Spartu hrát doma před vyprodanou Letnou a tím, když tady nikdo nebude, je něco jiného. Podle mě je to pro nás určitá výhoda. Přeji si, ať uhrajeme dobrý výsledek a potom až Sparta přijede k nám, tak tam se má, co se týče atmosféry, na co těšit.“

Jak vnímáte Spartu v nové sezoně? Sledoval jste její zápasy a radil nějak trenérovi?

„Vím, že má Sparta za sebou čtyři zápasy. Celou českou ligu sleduji pravidelně a mám tak i obrázek o hře Sparty. S trenérem jsem o tom samozřejmě mluvil a poukázal jsem mu na určité věci. Ještě s ním budu chtít mluvit znovu a třeba mu i říct, co si myslím, že by nám mohlo proti Spartě pomoci.“

V čem osobně vidíte největší výhodu Sparty a s jakým výsledkem byste byl spokojený?

„Určitě má výhodu v sehranosti, přeci jen má za sebou už čtyři ligová kola. Určitě nás dobře studovali. Znám trenéra Jílka, takže vím, že má nastudovaného každého našeho hráče a zkusí vymyslet něco, s čím na nás budou chtít vyzrát. Chceme se ale prezentovat svou hrou, která slavila úspěch v minulé sezoně. Je nám jedno, jestli hrajeme doma nebo venku, chceme postoupit. Jaký bude výsledek? To se necháme překvapit, ale snad bude pozitivní pro nás.“

