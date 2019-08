Sparta - Trabzonspor | Turci mají v týmu i bývalou hvězda Chelsea | iSport.cz

Zobrazit online přenos Rozhodčí Munuera Montero – López De Cerain, Baena Espejo (ESP) Stadion Generali Arena, Praha-Bubeneč

Opory z minulé sezony je opustily. Nejlepší střelec, kolumbijský zabiják Hugo Rodallega, odešel do Denizlisporu. Dvaadvacetiletý záložník Yusuf Yazici zase za 16,5 milionu eur (425 milionů korun) do Lille. „Přišli jsme o důležité hráče, kteří tvořili chemii týmu, jsou to těžké ztráty. Přípravu jsme začali asi se šesti hráči základní sestavy,“ uvedl trenér Ünal Karaman.

I když to na první pohled vypadá, že kádr ztratil na údernosti, opak je pravdou. Trabzonspor svoji už tak zajímavou soupisku vyladil dalšími nákupy. „Stačí se podívat na Transfermarkt (Server, který se specializuje na hodnotu hráčů, pozn. red.). Jejich hráči mají daleko větší hodnotu než ti naši,“ nezastíral sparťanský trenér Václav Jílek.

Síla ofenzivní letky Trabzonu je skutečně enormní. Vlevo úřaduje nigerijský útočník Anthony Nwakaeme, který měří 185 centimetrů a na hřišti jej těžko odstavíte od balonu, čehož si je moc dobře vědom i Michal Sáček. Současná alternace Letenských na pravém kraji obrany.

„Vím o něm,“ usmál se na předzápasové tiskové konferenci. „Hrál s Talem Ben Chaimem, takže mi o něm dost věcí řekl a vím, na co si u něj dát pozor,“ ujistil Sáček.

Nebezpečí však hrozí i ze středu pole. V útoku může nastoupit norský dlouhán Alexander Sörloth, jehož dobré výkony v dresu dánského Midtjyllandu vynesly v lednu 2018 až do Premier League. V kádru Crystal Palace, které za něj utratilo 9 milionů eur (cca 231 milionů korun) se však 193 centimetrů vysoký forvard neprosadil.

„Alexe si pamatuji ještě z Dánska, vyhráli jsme tam spolu mistrovský titul. Vím, co od něj mám čekat a věřím, že u nás potvrdí své kvality,“ chválil letní posilu český obránce Filip Novák.

Jaro strávil Sörloth na hostování v belgickém Gentu, kde ve 22 zápasech obstaral pět branek. Před pár dny se rozhodl zkusit najít střeleckou formu v Turecku.

Dalším zajímavým letním transferem je příchod Johna Obiho Mikela, jenž strávil přes 12,5 roku v Chelsea. „Jsem rád, že jsme udělali takové přestupy. John má něco za sebou a je na něm znát, že působil dlouho v Anglii. Pro nás je to obrovský přínos. Připojil se však o něco později, takže zatím nevíme, jestli nastoupí. Zatím zkoušíme různé varianty,“ dodal Novák.

Trabzonspor má ale ještě jedno eso v rukávu - ve středu zálohy nastupuje extra talentovaný Abdülkadir Ömür, který ve 32 soutěžních zápasech nastřílel pět branek a přidal deset asistencí. I proto je považován za jeden z největších současných talentů v Turecku a visí na něm cenovka 25 milionů eur (cca 640 milionů korun). Denně se spekuluje, jaký z top evropských klubů jej koupí. V zimě to byly Arsenal a Tottenham. Během jara situaci sondoval AC Milán a přes léto Liverpool.

„Co se týká hry dopředu, mají opravdu šikovné hráče. Musíme si dát velký pozor, protože třeba situace jeden na jednoho umí řešit skvěle,“ upozorňuje Sáček.

Tři hvězdy soupeře

JOHN OBI MIKEL (32)

záložník

Tržní cena: 51 milionů korun

Téměř 13 let v Chelsea, dvojnásobný šampion Premier League, vítěz Ligy mistrů a Evropské ligy. Jestli má někdo zkušenosti na rozdávání, je to nigerijský záložník. V dobách jeho největší formy se o něm říkalo, že je pevný jako skála. Trápila ho však četná zranění. Stamford Bridge opustil v lednu 2017 a vydal se do Číny. Po dvou letech se na ostrovy vrátil, hrál druhou nejvyšší soutěž za Middlesbrough. V létě odešel do Turecka. S týmem je ale krátce, během přípravy nenastoupil ani do jednoho utkání.

JOSÉ SOSA (34)

záložník

Tržní cena: 51 milionů korun

Kapitán. Mistr přihrávky. Jestli se sparťané chlubí skvostnými pasy od Guélora Kangy, jejich turecký protivník má obdobně silný kalibr. Argentinský záložník je mozkem Trabzonsporu. Díky mimořádné kopací technice posílá míče za obranu přímo na nohu, umí skvěle přenášet hru a cizí mu nejsou ani přímé kopy. Jeho životopis rovněž nezní špatně – začínal v Bayernu Mnichov, následovaly Neapol, Atlético Madrid, Besiktas či AC Milán.

JOAO PEREIRA (35)

obránce

Tržní cena: 13 milionů korun

Nejlepší období kariéry zažil ve Sportingu Lisabon a Valencii. Vyzkoušel si i bundesligu v kádru Hannoveru. Ačkoliv už má nějaká léta a rychlostně si s o deset let mladšími soupeři na hřišti nezadá, stále to má v noze. Balon jej poslouchá na slovo. S technicky laděnými hráči Trabzonsporu si umí vyhovět. Známý je také svým impulzivním chováním. Často sbírá žluté karty a nebojí se vyjet na rozhodčí.

