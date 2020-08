Žilina i Ružomberok končí v Evropské lize, dál jde jen Dunajská Streda

Slovan si v úterý sice zatrénoval na Faerských ostrovech, do zápasu ale tým naskočit nemůže • ŠK Slovan Bratislava

Ze tří slovenských celků v 1. předkole fotbalové Evropské ligy postoupila jen Dunajská Streda, která zvítězila na hřišti islandského celku Hafnarfjördur 2:0 i díky gólmanovi Martinu Jedličkovi. Naopak Žilina prohrála ve Walesu s The New Saints 1:3 po prodloužení a Ružomberok podlehl Servette Ženeva 0:2.

K postupu do další fáze pomohl Žalgirisu Vilnius udrženou nulou český brankář Martin Berkovec. Litevský tým si poradil 2:0 s estonským mužstvem Paide Linnameeskond.

Cracovia, za níž nastoupil obránce David Jablonský, prohrála v Malmö 0:2. Neuspěl ani záložník Jakub Plšek, jehož celek Puskás Akadémia prohrál se stockholmským Hammarby 0:3.

Zápasy Nomme Kalju - Mura a Maccabi Haifa - Željezničar Sarajevo byly kvůli výskytu koronaviru v týmech odloženy.

Kvůli pandemii koronaviru a nabité termínové listině se předkola EL hrají pouze na jeden zápas. Ve 2. předkole, které je na programu 17. září, se představí i Jablonec a Liberec. Jejich soupeř vzejde z losování, které proběhne na konci srpna. Ve 3. předkole se představí Plzeň. Jistou účast v základní skupině má Sparta a také Slavia, pokud nezvládne play off o postup do Ligy mistrů.

1. předkolo fotbalové Evropské ligy:

MOL Fehérvár - Bohemian Dublin 1:1 (1:1, 1:1), na pen. 4:2, Olimpija Lublaň - Víkingur Reykjavík 2:1 po prodl. (1:1, 0:1), Lokomotiv Tbilisi - Universitatea Craiova 2:1 (0:0), CSKA Sofia - Sirens (Mal.) 2:1 (0:0), Kesla (Ázerb.) - Laci (Alb.) 0:0, na pen. 4:5, FC Vaduz - Hibernian (Mal.) 0:2 (0:1), Aarhus (Dán.) - Honka Espoo 5:2 (3:1), Malmö - Cracovia Krakov 2:0 (2:0), Hammarby - Puskás Akadémia 3:0 (2:0), Rosenborg Trondheim - Breidablik (Isl.) 4:2 (4:0), Žalgiris Vilnius - Paide Linnameeskond (Est.) 2:0 (2:0), Gjilani (Kos.) - APOEL Nikósie 0:2 po prodl., Hafnarfjördur (Isl.) - Dunajská Streda 0:2 (0:1), The New Saints (Wal.) - Žilina 3:1 po prodl. (0:0), Soligorsk (Běl.) - Suruceni (Mold.) 0:0, na pen. 1:4, Hapoel Beerševa (Izr.) - Dinamo Batumi (Gruz.) 3:0 (2:0), Iskra Danilovgrad (Č. Hora) - Lokomotiv Plovdiv 0:1 (0:0), Hincesti (Mold.) - Bačka Topola (Srb.) 0:2 (0:1), Kukësi (Alb.) - Slavia Sofia 2:1 (0:0), Valletta (Mal.) - Bala Town (Wal.) 0:1 (0:1), Zrinjski Mostar - Differdange (Luc.) 3:0 (2:0), Servette Ženeva - Ružomberok 3:0 (0:0), Lincoln Red Imps (Gibr.) - Pétange (Luc.) 2:0 (1:0), Sumgajit (Ázerb.) - Škendija Tetovo 0:2 (0:0), Alaškert (Arm.) - Renova (Mak.) 0:1 (0:0), Apollon Limassol - Saburtalo Tbilisi 5:1 (2:0), Bodö Glimt (Nor.) - Žalgiris Kaunas 6:1 (2:0), Neftči Baku - Škupi Skopje 2:1 (0:0), Borac Banja Luka (Bos.) - Sutjeska (Č. Hora) 1:0 (1:0), Teuta (Alb.) - Bejtar Jeruzalém 2:0 (1:0), Dinamo Minsk - Gliwice 0:2 (0:1), Kajrat Almaty - Noah (Arm.) 4:1 (2:1), Ordabasy Šymkent (Kaz.) - Botosani (Rum.) 1:2 (1:2), Ventspils (Lot.) - Dinamo-Auto Tiraspol 2:1 (1:1).