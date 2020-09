Ibrahimovic nakažený COVID: Vir má odvahu, že mě vyzval. Špatný nápad!

Fotbalisté AC Milán se podrobili dalšímu testování poté, co měl ve středu pozitivní výsledek na covid-19 brazilský stoper Leo Duarte. Z nového kola testů vyšel jako pozitivní švédský veterán Ibrahimovic.

„Informovali jsme odpovídající zdravotní úřady a hráč se okamžitě uchýlil do domácí karantény. Výsledky všech ostatních výtěrů vyšly negativně,“ uvedl klub.

K pozitivnímu testu se vyjádřil i sám švédský útočník. „Včera (ve středu) jsem byl na COVID negativní, dnes (ve čtvrtek) pozitivní. Nemám žádné příznaky. COVID má kuráž, že mě vyzval. Špatný nápad," napsal Ibrahimovic na svůj Twitter.

I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea