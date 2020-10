ONLINE: Liberec - APOEL 0:0. Slovan bojuje o postup do skupiny EL

Velký zápas pro partu vedenou Pavlem Hoftychem je tady! Fotbalisté Liberce hrají play off Evropské ligy proti kyperskému APOELU. Severočeši chtějí postoupit do základní skupiny, což by pro klub znamenalo důležitý finanční bonus a pro celou českou kopanou i body do pohárového koeficientu. Utkání sledujte od 19.00 na iSport.cz ONLINE.