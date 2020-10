Chorvatský sudí na Spartě? Nejistý a nevyrovnaný, míní expert Příhoda

David Pavelka odehrál po návratu do Sparty první utkání v Evropské lize proti Lille • Pavel Mazáč / Sport

Sparťan Ladislav Krejčí mladší opouští utkání s Lille potí, co dostal červenou kartu • Pavel Mazáč / Sport

K Jadranu nejspíš sparťané příští léto asi zrovna nevyrazí. Způsob, jakým dával Bořek Dočkal sudímu Dujemu Strukanovi najevo, co si myslí o jeho výkonu v zápase s Lille, byl výmluvný. Chorvatský sudí utkání nezvládl. „Došlo k výraznému ovlivnění zápasu,“ pěnil kapitán Sparty. „Byl to nejistý a nevyrovnaný výkon,“ souhlasí i někdejší mezinárodní rozhodčí Radek Příhoda.

Premiéra mladého arbitra, který dosud řídil jen pět utkání v předkolech evropských pohárů, ve skupinové fázi Evropské ligy se hrubě nepovedla. Šestatřicetiletý rodák ze Splitu nadzvedl sparťany už v 23. minutě, kdy poslal Ladislava Krejčího II předčasně do sprch za zatažení Jonathana Davida.

Na první pohled se zdálo, že není co řešit. Krejčí byl poslední hráč Letenských a na útočníka Lille zkrátka sáhl. Z opakovaných záběrů je ale zřejmé, že kontakt nebyl tolik intenzivní, aby David upadl na zem. Navíc by přihrávku nejspíš ani nestihl doběhnout. „Přísné vyloučení,“ glosoval to bývalý hráč a trenér Pražanů Ivan Hašek ve studiu ČT Sport.

SPORNÉ MOMENTY 23. minuta Vyloučení Krejčího 38. minuta Druhá žlutá pro Botmana 45+3. minuta Penalta pro Spartu 66. minuta Ofsajd při gólu Lille

Dočkal však namítal, že to nebyl jediný moment, kdy se chorvatský rozhodčí obrátil proti Spartě. „Nebyla to jedna chyba, která ovlivní zápas, ale kupilo se to. Všechny byly v náš neprospěch. Víme, že je potřeba dál hrát a soustředit se, na druhou stranu musíte také trochu dostat pod tlak toho rozhodčího. Aby pocítil, že něco není na hřišti v pořádku.“

Strukan podle Sportu zásadně chyboval v 38. minutě, kdy měl ukázat Svenu Botmanovi druhou žlutou kartu za zatažení pronikajícího Davida Pavelky. Ačkoliv ponechal výhodu, k přestupku se nepochopitelně nevrátil. Přitom v podobném případě v 64. minutě na opačné straně se k Dočkalově faulu vrátil a žlutou mu udělil.

„Byl to nejistý a nevyrovnaný výkon. Na sudím byla znát nervozita nejspíš při premiéře v Evropské lize, což ho neomlouvá. Posuzování jednotlivých situací na hřišti musí být konzistentní od začátku do konce utkání a to samé platí při udělování osobních trestů,“ zůstal diplomatický při hodnocení sudího bývalý mezinárodní sudí Radek Příhoda.

Sparťané se navíc dožadovali penalty po zákroku Domagoje Bradariče na Andrease Vindheima. Strukan nejdříve signalizoval, že se jedná o pokutový kop. Posléze nejspíš na doporučení jednoho z asistentů vytáhl místo přestupku mimo pokutové území. „Jasná penalta. Sudí potřetí necitlivě vstupuje do průběhu zápasu,“ nechápal Erich Brabec ve vysílání ČT Sport.

A to ještě Lille podle všeho vstřelilo třetí branku z těsného ofsajdu. Bez přítomnosti systému VAR na stadionu však tuto situaci lze jen stěží posoudit. UEFA totiž rozhodla, že v této sezoně budou mít rozhodčí asistenta u videa jen ve vyřazovací části. Nicméně Ikoné byl opravdu pár centimetrů napřed.

V tomto prohřešku byl však Strukan mimořádně bez viny.