ONLINE: AC Milán - Sparta. V základu Pavelka i Krejčí, chybí Hložek

Fotbalisté Sparty hrají druhé utkání v základní skupině Evropské ligy, a to na San Siru proti domácímu AC Milán. Letenští na úvod podlehli Lille 1:4, italský celek naopak vyhrál na hřišti Celtiku 3:1. Naposledy proti sobě tyto dva týmy stanuly před více než 16 lety, a to v osmifinále Ligy mistrů, kdy Sparta doma uhrála bezbrankovou remízu, venku ale prohrála 1:4. Pražané se musejí obejít bez Adama Hložka, kterého do utkání nepustí problém s chodidlem. Jak si bez něj rudí povedou? ONLINE přenos zápasu sledujte od 18:55 na iSport.cz.