Slávistické děti musejí zestárnout. Kouče už potěšili, dobrý příklad mají

Prošla si trním, syčela bolestí. Trápila se. Na evropských prknech předvedla spíše průměrný kus. Výtky jsou zcela na místě. Ovšem na čtvrteční setkání s německou špičkou na platformě Evropské ligy je potřeba nahlížet jinou optikou. Slavia zápas s Leverkusenem výsledkově ustála, vyhrála 1:0 a vrátila se do hry o postup ze skupiny. Co je ale mnohem důležitější s ohledem na vývoj týmu, že složitý duel zvládla s řadou mladých a mezinárodně neobouchaných hráčů. „Dokázali si, že mohou hrát na takové úrovni,“ spokojeně pravil trenér Jindřich Trpišovský.

Ta sestava brala dech. Na hrotu místo prověřených jedinců Ondřej Lingr, na kraji plastické středové formace Oscar Dorley, uprostřed obrany devatenáctiletý David Zima, v průběhu zápasu skočil na trávník stejně starý ofenzivní talent Abdallah Sima. Počet startů tohoto kvarteta v evropských pohárech před čtvrtečním duelem s Leverkusenem by hravě spočítalo dítě v první třídě základní školy.

Deset!

Nízké výsledné číslo navíc zásadně snižují dva údaje: Oscar odehrál šest zápasů (ke všemu v předkolech) za litevský FK Riteriai, navíc jde o tři roky starou historii. A zbylá dvojice vyjma Zimy sbírala při svých startech jen několikaminutové drobty.

Přesto s absolutně nezkušenými členy sestavy se Slavia přiřítila do cíle jako první, byť s vyplazeným jazykem na vestě. Leverkusen složila 1:0. „Fotbalová kvalita nebyla bůhvíjaká, ovšem takové zápasy a vítězství potřebujeme. V základu v Evropě debutoval David Zima i Ondra Lingr, Petar Musa začíná v pohárech, zrovna tak Oscar. Sbíráme zkušenosti v těžkých zápasech,“ poznamenal Trpišovský.

Ze zelenáčů musel mít nutně dobrý pocit. Suverénní part sehrál teenager David Zima. Jistý vzadu, s choutkami výletit do týla Leverkusenu. Po pauze dvakrát pálil z nebezpečného prostoru.

Ondřej Lingr tvrdě odpracoval první část zápasu, byť se ke střelbě nedostal, prokázal herní inteligenci. Oscar se začíná víc a víc zabydlovat, problém mu nečiní rotace v sestavě, německá křídla stíhal rychlostně.

A Sima? V devatenácti letech si navede míč na střed a z hranice vápna sebevědomě vystřihne ukázkovou střelu. Ano, tak se má chovat útočník!

Přesto všichni potřebují čas, respektive neustálé možnosti konfrontace s vyspělými celky. Děti potřebují zestárnout. Teprve pak naplní Trpišovského touhy.

„Potřebujeme, aby se naučili převzít role po hráčích, kteří odešli. Oni to také museli po někom převzít. Skvěle to zvládl Zimič. Ale i Lingr, byť šel o poločase dolů. Podržel míče. Kdyby se hrálo ve vyrovnaném počtu, tak brzo by nestřídal. Za tři měsíce udělal obrovský skok, obstál se ctí. To je pro nás velký bonus, jelikož za pochodu stavíme nový tým,“ rozpovídal se slávistický trenér a pak vyřkl zásadní větu: „Někteří kluci si dokázali, že na takové úrovni mohou hrát.“

Pro další růst je to podstatná věc. Hráči si na vlastní kůži vyzkoušeli, že pokud plní své povinnosti, mohou se s úspěchem angažovat i na evropské scéně. Stejně začínali Tomáš Souček, Vladimír Coufal, Simon Deli nebo Milan Škoda. Slavii momentálně chybí mentalita těchto válečníků. Logicky, tým se změnil, je v přerodu. Mladí nezkušení hráči se musí s psychickým nastavením učit pracovat. A je dobré, že mají konkrétní příklad.

Petera Olayinku.

Urputnou bitvu s Leverkusenem deset minut před koncem rozhodl. Při gólové trefě si zlomil nos. Přesto zápas dohrál. „A na konci zaskočil na pravém beku za Lukáše Masopusta, který nebyl kvůli křečím schopný hrát. Olayinka je jednoduše typ hráče, na něhož se můžete vždy spolehnout,“ plesal nad morální výškou nigerijského hráče Trpišovský.

Třetí zápas skupiny C Evropské ligy sehraje Slavia ve čtvrtek proti Nice. Děti by zase mohly dostat příležitost.