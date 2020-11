Juliš: Hattrick? Góly jsem tušil od středy. Promluvil o bitvě se Zlatanem

Po dvou trápeních s Lille a AC Milán se probral. Celtic na jeho půdě sestřelil třemi góly. Lukáš Juliš explodoval v ten pravý čas. „Hned to tady na mě dýchlo. I na tréninku nám to šlo. Necítil jsem se na hattrick, ale tušil jsem, že by to mohlo být fajn,“ usmíval se hrdina Letenských po vítězství 4:1, prvním v tomto ročníku Evropské ligy.

Juliš tři góly v Evropské lize, Zlatan nula. Co vy na to?

„Já mu je přeju. Jen ať nějaký gól taky dá.“

Byl to nejlepší zápas ve Spartě?

„Asi jo. Vstřelil jsem tři góly a mohl jsem dát ještě dva. Jsem hlavně rád, že jsme vyhráli. Kdyby se to nepovedlo, asi už jsme vyřízený. Ale není co oslavovat. V neděli jedeme do Plzně.“

Tušil jste, že vám to na Celtiku takhle sedne?

„Už od středy. Mladí kluci mi tu říkali, že dám hattrick. Říkal jsem jim, že zase dobrý. Stačí jeden. Víte, mám problém s tím, že na stadionech nejsou fanoušci. Na AC Milán jsem se vůbec necítil dobře, ale tady to na mě dýchlo od první chvíle. I na tréninku nám to šlo. Necítil jsem se na hattrick, ale tušil jsem, že by to mohlo být fajn.“

Pomohlo vám hodně, že jste opět hráli na dva útočníky a nahoře vám pomáhal David Moberg Karlsson?

„Zvykl jsem si hrát na dva útočníky s Hložanem a bylo to i znát, že když jsem na hrotu sám, není to ono. Nejsem úplně soubojový typ. S Davidem mi to sedlo. Byl jsem s ním daleko sebevědomější. Snad budeme takhle pokračovat.“

V neděli jedete do Plzně, po dvou porážkách výhra v Evropské lize. Přišla v pravý čas?

„Po těch dvou vysokých prohrách určitě. Sebevědomí nebylo bůhvíjak vysoké. V Plzni to ale bude jiný zápas. Musíme se na to nachystat a zvládnout to bodově i herně.“