Zima obstál: Z Vardyho byl člověk ve stresu, stačí mu dvě sekundy...

Trenér Jindřich Trpišovský o něm prohlásil, že by ho nechal projít za pololetí, ale že má před sebou ještě jedno, které musí zvládnout. Jinými slovy, v prvním utkání David Zima se svými parťáky vymazal Jamieho Vardyho, a za týden to bude muset dokázat znovu.

Hodně se ale řešilo, jestli vůbec půjdete do základu, nebo jestli dostane přednost Simon Deli. Kdy se to rozhodlo?

„Dozvěděl jsem se to asi dva dny před zápasem, je pravda, že se o tom hodně dlouho uvažovalo. Ale já si s tím nedělal hlavu, soustředil jsem se na sebe. Vždycky záleží na trenérovi, jak to postaví a já můžu jen říct, že jsem rád, že mi dal důvěru.“

Trenér Trpišovský vás pochválil za spolehlivý výkon, jak se vám ale hrálo proti hvězdám Leicesteru?

„Musím říct, že nejnebezpečnější byl určitě Barnes. Samozřejmě i Vardy je velice nepříjemný hráč vzhledem k tomu jeho hernímu stylu, pořád čeká na chybu soupeře, na jeden okamžik. Je to strašně nepříjemné, furt jste ve stresu, v permanenci, stačí jeden moment, dvě sekundy a může skórovat.“

Vardy střídal během druhého poločasu. Ulevilo se vám?

„Pravda, říkali jsme si s Ondrou Kúdelou, když přišel Iheanacho, který má trochu jiný styl, že to možná bude lepší. A bylo. Měli jsme ho načteného, hrálo se nám na něj lépe než na Vardyho.“

Berete remízu?

„Je to těžké, chtěli jsme samozřejmě vyhrát... Po tom průběhu, kdy šance byly na obou stranách, vyrovnaný zápas, je remíza asi spravedlivá. Ale pořád nějak převládá zklamání, protože ve druhém poločase jsme měli převahu a šance, které jsme mohli využít.“

Jak si věříte do odvety?

„Moc se na to těším, doufám, že to tam urveme. Bude to těžké, prestižní, pro hodně z nás pomalu životní zápas. Doufám, že to tam zvládneme.“