Deli jde do akce za vykartovaného Zimu. Velký hráč, nebojí se Trpišovský

Prémiové zápasy v Evropě dosud stoper Simon Deli sledoval jen z lavičky, jedno z lákadel k návratu do Slavie si ze hřiště ještě neužil ani minutu. Talentovaný a přesvědčivý David Zima ho na plac nepustil. Mladý český reprezentant bude ale v dnešní odvetě v osmifinále Evropské ligy na půdě skotských Rangers nuceně odpočívat, odpyká si trest za žluté karty. Po boku Ondřeje Kúdely bude „jezdce“ krotit právě Deli. „Jsem přesvědčený, že to zvládne,“ nezapochyboval zkušený trenér Vlastimil Palička.

Test vyšel. Simon Deli v neděli prubnul spolupráci s Ondřejem Kúdelou ve středu obrany a červenobílá defenziva v Mladé Boleslavi v pohodě držela a připsala si čisté konto. „Bylo to skvělé. Měli jsme trochu obavu, aby se jeden z nich nezranil, ale nakonec jsme rádi, že to kluci zvládli a mohli si spolu zahrát, protože do tohoto zápasu to je určitě důležité,“ nastínil asistent kouče „sešívaných“ Zdeněk Houštecký.

Slavia totiž stojí před úplně jinou zkouškou a Deli obzvlášť. Elegantní stoper z Pobřeží slonoviny se do kolosu z Edenu vrátil před měsícem a půl na hostování z Brugg, jenže dosud nastupoval jen v české lize. Až dnes večer se představí v kulisách Evropské ligy, po domácí remíze 1:1 bude ve Skotsku nahánět útočnou vozbu místních Rangers v čele se šutérem Alfredem Morelosem.

Deli půjde do akce, protože David Zima se před týdnem v Praze vykartoval, po faulu na Morelose vyfasoval třetí žlutou kartu v soutěži a dnes bude nuceně stát. „V tom problém vůbec nevidím. Simon v minulosti ukázal, jak velký je to hráč. V neděli předvedl, že je zpátky ve formě, ve které odcházel. Problém to není, naopak nám to dává větší variabilitu, máme třeba ve stoperské dvojici praváka a leváka,“ podotkl Trpišovský.

Devětadvacetiletý rodák z Abidžanu po návratu do červenobílé party naskočil do šesti ligových duelů, pětkrát se objevil v základní sestavě a v těchto pěti zápasech si vždy připsal nejvíc získaných míčů ze všech hráčů na hřišti. Trpišovský už předtím chválil, jak se zlepšil v rozehrávce, neztratil nic ze svého sebevědomí, zůstává silný v osobních soubojích.

„Jsem přesvědčený, že utkání proti Rangers zvládne. S Kúdelou už hrál dřív, jejich součinnost funguje. Neměl problém s adaptací na slávistický styl hry. Je dobře vybavený pro práci s míčem, taky na mě dělá dojem, že je koncentrovaný. Navíc proti skotskému týmu může hrát roli i to, že je dobrý hlavičkář,“ přidal další poznatky zkušený trenér Vlastimil Palička.

Deli může prodat své zkušenosti, v kádru Slavie nasbíral po Nicolae Stanciovi a Janu Bořilovi třetí nejvyšší počet startů v evropských pohárech (39), ještě na podzim si s Bruggami užíval Ligu mistrů v zápasech proti Dortmundu a Laziu Řím. Svou roli v Edenu dokáže pochopit. „Mám pocit, jako bych ze Slavie nikdy neodešel. Cítím se velmi dobře a jsem šťastný, že jsem tady,“ prohlásil před měsícem Deli.